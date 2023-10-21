حبس مالك شركة إنتاج فني 4 أيام بتهمة إدارة شركة بدون ترخيص بالدقي

قضت نيابة شمال الجيزة، بحبس مدير شركة إنتاج فني، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة شركة دون ترخيص في الدقي.

وكانت نيابة شمال الجيزة، قد باشرت التحقيق مع شخص يدير شركة للإنتاج الفنى منتهية التراخيص وذلك بقصد تحقيق ربح مادي في الدقي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة "دون ترخيص" واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول عن الشركة مقيم بمحافظة الجيزة، وبتفتيش مقر الشركة فى حضوره تم ضبط وحدة معالجة مركزية تحتوى على هارد ديسك محمل عليه العديد من الإعلانات والأفلام.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول عن الشركة وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.