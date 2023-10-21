حبس صاحب صيدلية متهم بغسيل أموال

أمرت النيابة العامة بحبس صيدلي متهم بغسيل الأموال 4 أيام على ذمة التحقيقات في محافظة الفيوم.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة صاحب صيدلية مقيم بمحافظة الفيوم؛ لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية و نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 20 مليون جنيه وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب ومدير صيدلية مقيم بمحافظة الفيوم؛ لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 20 مليون جنيه وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة.

وكشفت التحريات أن هذا الأمر مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ 20 مليون جنيه.

وتم تحرير محضر بالواقعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بالإتجار في الأقراص المخدرة وحيازة سلاح أبيض 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزته 1980 قرص مخدر - مبلغ مالى - 2 قطعة سلاح أبيض.

اعترف المتهم أثناء مواجهته امام جهات التحقيق بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ من متحصلات البيع.

وفي واقعة أخرى قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة القاهرة الجديدة أنهم قاموا بسرقة 10 دراجات نارية بأسلوب قطع الأسلاك ثم إعادة توصيلها لتشغيلها، ثم الاستيلاء عليها وأنهم كانوا يرصدون الدراجات النارية، والتخطيط لسرقتها في الوقت المناسب.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة القاهرة الجديدة من ضبط تشكيل عصابي تمكن من سرقة كمية من الدراجات النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق