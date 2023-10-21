مدير تعليم نجع حمادي يتابع انتظام الدراسة بمدرسة القصر الابتدائية الحديثة

تابع أبوالوفاء عبدالسلام الدردير مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم السبت، انتظام العملية التعليمية، والانضباط الإداري بمدرسة القصر الابتدائية الحديثة بشرق النيل، يرافقه محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بضرورة المتابعة اليومية للمدارس وتذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية.

تفقَّد مدير عام الإدارة، الفصول الدراسية، وتبادل معهم الحديث حول أهمية الجد والاجتهاد في الدراسة، واستذكار الدروس أولًّا بأول، مؤكدًا أهمية التسلح بالعلم لكونه السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل أفضل.

راجع المدير العام، السجلات المدرسية، وسجلات إعداد الدروس للمعلمين والمعلمات، مشددًّا علي ضرورة تسليم الكتب للتلاميذ دون ربطها بسداد المصروفات الدراسية، وتفعيل حصص المشاهدة وتفعيل الأنشطة التربوية لكونها أحد ركائز العملية التعليمية التي تجذب التلاميذ للمدرسة وتنمي قدراتهم ومواهبهم.