السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لترزي تعدى على فتاة

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت محكمة  جنايات القاهرة المنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، حُكماً بمعاقبة ترزي حريمي بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة هتك عرض فتاة في التجمع الأول وألزمته بالمصاريف.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل  وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد .ج تهمة بهتك عرض المجني عليها آلاء.م  بأن طلب منها الدخول إلي غرفة القياس الخاصة بمحل الخياطة مكان عمله وما أن اختلي بها حتى تحسس بيده جسدها وصدرها ومواطن عفتها وفتح الجاكت الخاص بها وعري ذلك صدرها وطلب منها خلع بنطالها علي النحو المبين بالتحقيقات

وقالت المجني عليها بأنها ذهبت إلي محل الخياطة الذي يعمل به المتهم وطلبت منه تصغير بنطال خاص بها فطلب منها الأخير الدخول لغرفة القياس "البروفة" وذلك لقياس محيط خصرها.

ولكن المُتهم الذي تلوثته نفسه استغل اختلائه بها حتي أغلق ستارة الغرفة تحسس بيده جسدها وصدرها ومواطن عفتها وفتح سوستة الجاكت الخاص بها وأبصر صدرها ثم دخل أحد الزبائن الي المحل فتركها وخرج خشية افتضاح أمره فأستغلت الفرصة واتصلت بأحد أقاربها استنجدت بها وعاد المتهم اليها ووضع يده علي فمها حتي لا تصرخ وطلب منها عدم اخبار أحد بما تم وسبقوم باصلاح البنطال لها مجانا وطلب منها خلع بنطالها الا أن الشاهدة الثانية أنجدتها بأن دخلت الي داخل المحل وقامت بالنداء عليها فتركها المتهم وأبلغت بما حدث 

 

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