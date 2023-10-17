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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل مُحاكمة مُتهمين بسرقة سيارة لجلسة 12 نوفمبر

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، قرارًا بتأجيل مُحاكمة 5 متهمين لقيامهم بسرقة 150 ألف جنيه من داخل سيارة، لجلسة 12 نوفمبر المقبل.

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 أسندت النيابة العامة للمُتهمين من الأول وحتى الثالث أنهم قاموا بسرقة المبلغ المالي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه.

 جاء ذلك بالطريق العام بأن تتبعوه عقب خروجه من أحد البنوك وبحوزته مبلغًا ماليًّا، وما أن ترك سيارته وبها ذلك المبلغ كسروا نافذة السيارة واستولوا على أمواله حال حيازتهم لسلاح ناري محل اتهام لاحق على النحو المبين بالتحقيقات.

  أسندت النيابة للمُتهمين الرابع والخامس تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، بأن اتفقا معهم على ارتكابها على ذلك النحو بناء على تحريض المتهم الرابع وساعدهم الخامس بأن أمدهم بالسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الواقعة، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

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