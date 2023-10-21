بالفيديو ..الكوربيه تستعرض برنامج البورصة في تأهيل مديري علاقات المستثمرين

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع أحمد محمود الجمال رئيس مجلس إدارة شركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية...حيث تناول العديد من الملفات المهمة، وركز على أن التصنيفات الائتمانية حول الاقتصاد الوطني ماهي الا وقتية غير معبرة عن مستقبل الاقتصاد.

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة في الرقابة المالية .... مركزالمديرين يقدم 79 برنامجا تدريبيا خلال 9 أشهر....حيث انتهي مركز المديرين المصري الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية من تقديم نحو ٧٩ برنامج تدريبي وذلك خلال ٩ أشهر، وذلك لتحقيق استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية محور الارتقاء بكفاءة المهنيين.

التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مسئولي المركز التابع للهيئة لاستعراض الخطة التدريبية للمركز الذي يعد أحد الأذرع التدريبية للهيئة والمركز الرائد في مصر والمنطقة العربية والمعني منذ إنشائه عام 2003 بنشر الوعي حول أفضل التطبيقات للحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية.

يقوم المركز في هذا الصدد بعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وتقديم برامج التدريب والاستشارات وإعداد البحوث الموجهة التي تساعد أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة، والمديرين، وكبار التنفيذيين، والمساهمين، والأطراف ذات المصالح في كافة أنواع الشركات والمؤسسات المختلفة.

قدم المركز منذ يناير 2023 إلى سبتمبر 2023 عدد 79 برنامج تدريبي استفاد منها 1344 من العاملين بالشركات العاملة في مجال سوق رأس المال والشركات المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك قيادات البنوك والشركات المهتمة بمجالات التدريب التي يقدمها المعهد وذلك في إطار استكمال أهداف استراتيجية الهيئة نحو تطوير وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات المهنية عبر تزويدهم بكافة المعارف والخبرات والمهارات اللازمة في مجالات الحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية لمساعدة الكيانات الاقتصادية بمختلف القطاعات والأنشطة على زيادة معدلات النمو بشكل مستدام.

وتناولت الحلقة أيضا .....مركزالمديرين يقدم 79 برنامجا تدريبيا خلال 9 أشهر، حيث انتهي مركز المديرين المصري الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية من تقديم نحو ٧٩ برنامج تدريبي وذلك خلال ٩ أشهر، وذلك لتحقيق استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية محور الارتقاء بكفاءة المهنيين.

التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مسئولي المركز التابع للهيئة لاستعراض الخطة التدريبية للمركز الذي يعد أحد الأذرع التدريبية للهيئة والمركز الرائد في مصر والمنطقة العربية والمعني منذ إنشائه عام 2003 بنشر الوعي حول أفضل التطبيقات للحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية.

يقوم المركز في هذا الصدد بعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وتقديم برامج التدريب والاستشارات وإعداد البحوث الموجهة التي تساعد أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة، والمديرين، وكبار التنفيذيين، والمساهمين، والأطراف ذات المصالح في كافة أنواع الشركات والمؤسسات المختلفة.

قدم المركز منذ يناير 2023 إلى سبتمبر 2023 عدد 79 برنامج تدريبي استفاد منها 1344 من العاملين بالشركات العاملة في مجال سوق رأس المال والشركات المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك قيادات البنوك والشركات المهتمة بمجالات التدريب التي يقدمها المعهد وذلك في إطار استكمال أهداف استراتيجية الهيئة نحو تطوير وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات المهنية عبر تزويدهم بكافة المعارف والخبرات والمهارات اللازمة في مجالات الحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية لمساعدة الكيانات الاقتصادية بمختلف القطاعات والأنشطة على زيادة معدلات النمو بشكل مستدام.

وتتضمن الحلقة ايضا .....البورصة تبدأ خطة تأهيل مديري علاقات المستثمرين ببرنامج مكثف، حيث أخطرت البورصة الشركات المقيدة بمواعيد المقابلات الشخصية والبرامج التدريبية الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين بها، وذلك في إطار خطواتها التنفيذية لإنشاء السجل الإلكتروني لمسئولي علاقات المستثمرين.

بلغ عدد ترشيحات الشركات لحضور المقابلة الشخصية ما يزيد على 100 مرشحا ، فيما بلغ عدد الترشيحات لحضور البرنامج التدريبي أكثر من 140 مرشحا.

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أن البورصة تولي مزيدا من الاهتمام لوظيفة علاقات المستثمرين أخذا في الاعتبار بعدها الاستراتيجي في الشركات المقيدة، فهي تعتبر حلقة الوصل الأكثر فاعلية بين المستثمرين الحاليين والمرتقبين وبين الشركة، وبالتالي فقد بات مسئولي علاقات المستثمرين بحاجة إلى مجموعة متنوعة وشاملة من المعارف والمهارات التي تمكنهم من التكيف والتعامل الفعال مع البيئة المحيطة بأسواق رأس المال المحلية والعالمية بتقلباتها وتغيراتها السريعة.

وأضاف رئيس البورصة: "إن هذا البرنامج التدريبي المتكامل يهدف إلى تمكين مسئولي علاقات المستثمرين من بناء برنامج ناجح وفعال لإدارة منظومة عملهم، وكذلك تعزيز دورهم في ضمان الإفصاح المنتظم وغير الانتقائي لمجتمع الاستثمار عن تطورات الشركة."

وتعمل البورصة على تشجع كافة الشركات المقيدة على إرسال مرشح واحد على الأقل لحضور البرنامج التدريبي (حتى في حالة إجتيازه للمقابلة الشخصية) وذلك للاستفادة من المحتوى العلمي المتميز للبرنامج والخبرات الكبيرة للمحاضرين المشاركين، خاصة وأن صندوق حماية المستثمر قد وافق على تحمل ما يزيد على 80% من التكلفة لمتدرب واحد من كل شركة مقيدة مسددة لرسوم العضوية بالصندوق.

وتتضمن الحلقة "برايم" تتفاوض مع جهاز أبوظبي للاستثمار لضخ 25 مليون دولار في السوق المحلي

تتولى شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات التابعة لبرايم القابضة للاستثمارات المالية اجراءات الاستشارات المالية، وعملية التقييم الفنية لصالح جهاز أبوظبي للاستثمار تمهيدا لبيع حصة الجهاز في احد البنوك التونسية.

قال الدكتور محمد عياد رئيس مجلس إدارة برايم القابضة في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن شركة برايم كابيتال التابعة تتولي عملية الاستشارات المالية والتقييم لصالح جهاز أبوظبي بهدف بيع الحصة المملوكة للجهاز في أحد البنوك التونسية، والتي تبلغ نحو38%.

أضاف "عياد" أن حصيلة عملية البيع للجهاز تصل إلى نحو25 مليون دولار، حيث تعكف" برايم " على التفاوض مع الجهاز على توجيه حصيلة البيع للاستثمار في قطاعات السوق المصري، كونه الأكثر نموا في المنطقة.

أشار "عياد" إلى أن استثمار حصيلة البيع في السوق المصري سيعمل على تعزيز حجم الاستثمارات الاماراتية في كافة القطاعات المستثمر فيها من الجانب الاماراتي.

كانت الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، قد وافقت مؤخرا على توصية المستشار القانوني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد رئيس مجلس الإدارة الأسبق، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص عقود العمل الخاصة به ومن ضمنها إبلاغ الأموال العامة عن الوقائع المذكورة في التوصية.

كما يتضمن البرنامج ... حماية المستثمر يسهم في تأهيل مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث قام صندوق حماية المستثمر بتمويل جزء من البرنامج التدريبي لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ( أعضاء الصندوق ) ، وذلك من خلال البرنامج التدريبي الذى ينظمه معهد الخدمات المالية والذى يُعد أحد أذرع التدريب التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية .

قال محمود منتصر رئيس مجلس إدارة الصندوق أن عملية التمويل تأتي في إطار برتوكول التعاون المبرم بين الصندوق ومعهد الخدمات المالية لتدريب العاملين بأعضاء الصندوق فيما يخص الرقابة الداخلية والإدارة المالية والحوكمة ومديري المخاطر والمراقبين الداخليين.

وثمّن " منتصر " الجهد المبذول من الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد باتخاذ خطوات حقيقية على أرض الواقع، للتمكن من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية ، بما يسهم في التصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

أضافت نهى المتبولى نائب المدير التنفيذي للصندوق ان البرنامج يتضمن خمس دورات تدريبية ،وان الحد الأقصى لعدد المتدربين لكل دورة تدريبية 25 متدرب ، ومن المقرر انعقاد الدورة الأولى في 22 أكتوبر الجاري .

ويهدف البرنامج إلى تعريف الشركات بالمفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب الإطار المحلي والدولي في هذا الشأن من خلال التعرف على الإطار التشريعي والرقابي المصري ودور الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والوقوف على دور مسؤول الالتزام في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وكذلك التعرف على مجموعة العمل المالي والتوصيات الصادرة منها.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة خطه الصندوق في استثمار جزء من فائض أمواله في حماية وتوعية المتعاملين في سوق الأوراق المالية ، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء ، رقم 2339 لسنة 2019 وتعديلاته بشأن تنظيم عمل الصندوق ، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 32 لسنة 2021 ، بشأن اصدار النظام الأساسي للصندوق .

تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن تشهد البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري اداء متباينا بين الصعود والهبوط.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستويات جديدة رغم الأداء المتباين المتوقع عند مستوى 22500 نقطة، فيما تتوقع أن تكون منطقة 22000 نقطة مقاومة، على أن يكون مستوى 19500 نقطة منطقة دعم.