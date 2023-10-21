نظر طعن 22 متهما بإذاعة أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية غدا

تنظر محكمة النقض القضية الطعن المقدم من 22 متهم بالإنضمام إلى جماعة إرهابية في القضية رقم 8846 لسنة 2022 جنايات أول السلام يوم 22 أكتوبر غدًا من الشهر الجاري.

تنظر القضية بدار القضاء العالي برئاسة المستشار منصور القاضي وعضوية كلا من المستشارين على أبو النجا و محمد السعدني و وائل صبحي و مصطفى السيدوأمانة سر مينا نبيل واسلام شلبي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة انضم إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضم الى جماعة الاخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما والمنشات العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها مع علمه بتلك الأغراض ووسائلها في تحقيقها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم مولوا إرهابي بأن زودوا المتهم الأول عضو جماعة الإخوان بالمقاطع المرئية مع علمهم بذلك ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجريمة الإرهابية موضوع الاتهام السابق وكان المتهمون من الثالث وحتي السادس من المحرضين عليه ولهم شأن في إدارة حركته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن اتفق المتهم الثانى معه على إذاعة الخبر الكاذب محله ، وامده والمتهمون من الثالث وحتى الأخير بالمقاطع المرئية التي تضمنته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم الثالث أنه أذاع عمدا خيراً كاذباً بأن اذاع مقاطع مرئية عبر محادثاته بتطبيق "الماسنجر" بشبكة المعلومات الدولية أورد فيها الخبر الكاذب محل الاتهام الوارد وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشملت الاتهامات الموجه بأمر الإحالة إلى المتهمون من الرابع وحتى الحادي والعشرين أيضا أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة بأن اتفقوا معه على إذاعة الخبر الكاذب محله وساعدوه في تصوير مقاطع مرئية تضمنته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وعليه قضت محكمة الجنايات بمعاقبة كل من على حسين مهدي حسن محمد وسامح نادي سعد سيد واحمد رمضان سید محمودوشهرته الحمد كراتيه وسامح نبيل محمد مجاهد وشهرته سامح گرانيه وإسلام محمد سيد مصطفي وشهرته "اسلام وديو " و اسامة ابراهيم عبد الدايم عبد الرحمن وشهرته "سمر" واحمد حسين جاد الكريم وشهرته "الحمد "تيسير" ومحمد عواد محمد حسن العليمي ورحاب نبيل بالسجن المؤيد عما أسند إليه .

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من على حمدي عبد الحميد متولي وشهرته على مراقب وهاني سيد وشهرته "هاني حقنة" ومحمود فوزي مدني عوض وشهرته محمود "لوز" واحمد علی امیابی سید ورمضان محمد حسین محمد و شهرته رامي غيبوبة ومحمد وائل فتحي عبد الله وشهرته "محمد المبني وياسين محمود عبد الشافي أحمد وعبد الرحمن علاء الدين محمد عشماوي وشهرته "أوزعة" ومصطفي حسانين محمد حسانين وشهرته "كالوشة ومحمد السيد على خلف وشهرته نملة ومينا سمسر وأبانوب عيسى بالسجن المشدد لمدة15 عاما، حكمت بمعاقبة تامر خالد عبد العزيز الحفناوي بالسجن لمدة خمس سنوات.