من المؤبد لـ 15 عامل..نظر طعن المتهمين بالإنضمام لجماعة إرهابية 22 أكتوبر

تنظر محكمة النقض القضية الطعن المقدم من 22 متهم بالإنضمام إلى جماعة إرهابية في القضية رقم 8846 لسنة 2022 جنايات أول السلام يوم 22 أكتوبر من الشهر الجاري.

تنظر القضية بدار القضاء العالي برئاسة المستشار منصور القاضي وعضوية كلا من المستشارين على أبو النجا و محمد السعدني و وائل صبحي و مصطفى السيدوأمانة سر مينا نبيل واسلام شلبي.

طعن 22 متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة انضم إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضم الى جماعة الاخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما والمنشات العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها مع علمه بتلك الأغراض ووسائلها في تحقيقها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وعليه قضت محكمة الجنايات بمعاقبة كل من على حسين مهدي حسن محمد وسامح نادي سعد سيد واحمد رمضان سید محمودوشهرته الحمد كراتيه وسامح نبيل محمد مجاهد وشهرته سامح گرانيه وإسلام محمد سيد مصطفي وشهرته "اسلام وديو " و اسامة ابراهيم عبد الدايم عبد الرحمن وشهرته "سمر" واحمد حسين جاد الكريم وشهرته "الحمد "تيسير" ومحمد عواد محمد حسن العليمي ورحاب نبيل بالسجن المؤيد عما أسند إليه .

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من على حمدي عبد الحميد متولي وشهرته على مراقب وهاني سيد وشهرته "هاني حقنة" ومحمود فوزي مدني عوض وشهرته محمود "لوز" واحمد علی امیابی سید ورمضان محمد حسین محمد و شهرته رامي غيبوبة ومحمد وائل فتحي عبد الله وشهرته "محمد المبني وياسين محمود عبد الشافي أحمد وعبد الرحمن علاء الدين محمد عشماوي وشهرته "أوزعة" ومصطفي حسانين محمد حسانين وشهرته "كالوشة ومحمد السيد على خلف وشهرته نملة ومينا سمسر وأبانوب عيسى بالسجن المشدد لمدة15 عاما، حكمت بمعاقبة تامر خالد عبد العزيز الحفناوي بالسجن لمدة خمس سنوات.