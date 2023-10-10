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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المصري البورسعيدي: " مشاركة فيوتشر في السوبر ظلم واضح بالنسبة لنا"

فيوتشر والمصري
فيوتشر والمصري

قال رجب عبد القادر نائب رئيس نادى المصري البورسعيدي إنهم تقدموا بطلب للمشاركة فى كأس السوبر للأندية الأبطال بنسخته الجديدة بصفته وصيف كأس الرابطة.

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وكشف عبد القادر خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الإعلامى مجدى عبد الغنى أنهم طلبوا من رابطة الأندية دعمهم فى طلبهم لأنهم من حقهم المشاركة فى السوبر باعتبارهم وصيف لكأس رابطة الأندية الأندية المحترفة.

تابع رئيس نادى لبمصري البورسعيدي:" كان يجب ترشيح النادى المصري للمشاركة فى كأس السوبر ومشاركة فيوتشر ظلم واضح بالنسبة لنا".

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