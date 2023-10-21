حسام المندوة.. 5 معلومات لا تعرفها عن أمين صندوق نادي الزمالك الجديد

تولى الدكتور حسام المندوة الحسيني،عضو مجلس النواب الحالي، منصب عضوية مجلس إدارة الزمالك الجديد المنتخب عن دورة 2023 ـ 2027، برئاسة حسين لبيب رئيسًا لإدارة القلعة البيضاء.

وأجريت أمس الجمعة، العملية الانتخابية لنادي الزمالك، والتى أسفرت عن تولي حسين لبيب وقائمته كاملة شئون البيت الأبيض، بعد تصويت الأعضاء وتجديد الثقة لمدة 4 سنوات مقبلة.

معلومات عن حسام المندوة الحسيني أمين الصندوق بنادي الزمالك:

1ـ شهدت انتخابات نادي الزمالك لدورة 2023 ـ 2027 الجديدة، فوز حسام المندوة الحسيني بمنصب أمين الصندوق بالقلعة البيضاء، بعد منحه الثقة من قبل الأعضاء بعدد أصوات بلغت (١٢٤٣١).

2ـ يشغل منصب أستاذ طب وجراحة الفم والأسنان.

3ـ يعمل عضوًا في لجنة التعليم بمجلس النواب.

4ـ نجح فى توليه منصب عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور.

5ـ شغل منصب رئيس نادي دياموند بدوري القسم الثالث لكرة القدم، قبل أن يتقدم باستقالته لخوض انتخابات نادي الزمالك.

مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد:

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، نجاح القائمة الموحدة، برئاسة حسين لبيب، وهشام نصر نائبًا للرئيس، وحسام المندوة أمينًا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد.

مجلس إدارة نادي الزمالك

تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد:

ـ حسين لبيب رئيسًا لنادي الزمالك بعدد أصوات (١٥٢٢٩)

ـ هشام نصر نائب الرئيس بعدد أصوات ( ٩٤٨٠)

ـ حسام المندوة أمين الصندوق بعدد أصوات ( ١٢٤٣١)

- عضوية فوق السن:

ـ أحمد سليمان بعدد أصوات (١٥٤٣٣)

ـ حسين السيد بعدد أصوات (١٠٦٢٨)

ـ عمرو أدهم بعدد أصوات ( ١٠٧٧٢)

ـ هاني شكري بعدد أصوات (١٢٠١١)

ـ هاني بيرزي بعدد أصوات (١٢٨٧٢)

ـ محمد طارق بعدد أصوات (١٠٧٤١ )

- عضوية تحت السن:

ـ نيرة الأحمر بعدد أصوات (١٤٢٠٢)

ـ أحمد خالد بعدد أصوات (١٣٦١٧)

ـ رامي نصوحي بعدد أصوات (١١٠٣٩)