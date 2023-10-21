أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 21 -10-2023

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم السبت 21 أكتوبر 2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر نحو 2380 جنيها بدون إضافة مصنعية وسط ارتفاع ملحوظ في السعر العالمي للمعدن النفيس.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2720 جنيها.

عيار 21 يسجل 2380 جنيها.

عيار 18 يسجل 2040 جنيها.

الأسواق في انتظار خطاب باول

الحدث الرئيسي في الأسواق العالمية هو خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام النادي الاقتصادي في نيويورك من أجل الحصول على مزيد من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة بعد التعليقات الحذرة الأخيرة من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

عضو البنك الفيدرالي جون ويليامز أشار في تصريحات له أن التضخم قد تراجع في الولايات المتحدة قليلاً ولكن لا يزال أمام الفيدرالي الأمريكي مشوار طويل لإعادة التضخم إلى المستهدف 2%، ولكن في مرحلة ما سيكون من المنطقي البدء في خفض أسعار الفائدة، بينما صرحت عضوة الفيدرالي ميشيل بومان أن معدل التضخم انخفض ولكنه لا يزال مرتفعاً للغاية مقارنة مع مستهدف البنك، وذلك مع استمرار الإنفاق على السلع بدلاً من التباطؤ بفعل مستويات الفائدة المرتفعة.







