الصحفيين تحتضن النقابات المهنية بمؤتمر يدعو لتقديم الدعم للفلسطينيين

التقى عدد من ممثلى النقابات المهنية بناء على الدعوة التى وجهها خالد البلشى نقيب الصحفيين لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطينى وحضر اللقاء الدكتور اسامة عبد الحى نقيب الاطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية و الدكتور محمد علاء الامين العام لنقابة اطباء الاسنان وامين عام اتحاد المهن الطبية والدكتور احمد حسين كما حضر الدكتور خالد سليم نقيب الاطباء البيطريين و طارق سعده نقيب الاعلاميين و حضر من نقابة المهندسين المهندس محمود عرفات امين عام نقابة المهندسين والمهندس هشام سعودى وكيل النقابة ومن اعضاء المجلس المهندس احمد التونى و محمد الواضح ومحمد عبد الغنى والمهندس احمد سليمان

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين ان تلك الدعوة لتنسيق الجهود لدعم الشعب الفلسطينى حيث تعد النقابات المهنية ذات مظلة واسعة فلن يقف الامر عند وقفات احتجاجية ولكننا لدينا تراث من الدعم للاشقاء الفلسطينيين فعلى مستوى النقابة قمنا برصد الانتكاهات والانحياز الغربي ضد الشعب الفلسطينى بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينية كما لدينا فكرة تأسيس حساب مشترك لجمع التبرعات وتأسيس لجنةدعم ولجنة قانونية لرصد الانتهاكات بحق الصحفيين والجرائم التى ارتكبت بحق الاطقم الطبية فنحن امام جرائم حرب خاصة انها تستهدف من يقومون بنقل الحقيقة

قال الدكتور اسامة عبد الحى ان نقابة الصحفيين دائما سابقة الجميع فى تلك الازمات ووجود ممثلى النقابات المهنية التى تعد ظهير شعبى فى تلك الظروف وعلينا فى تلك القضية تقديم دعم قانونى واعلامى وصحى فعلينا مواجهة الالة الاعلامية للصهاينة خارج حدود الدولة اما الدعم الطبي فلدينا لجنة مصر العطاء مقررها الدكتور خالد امين و اعلنا فتح باب التبرع وتسجيل للاطباء الراغبين فى علاج الجرحى واتفقنا مع الجانب الفلسطينى على التخصصات النادرة واقترح انشاء لجنة تنسيقية تضن عضو من كل نقابة لمتابعة الموقف وضرورة اعداد قافلة تتجه الى رفح

واشار عبد الحى ان نقابة اطباء الاردن تواصلت معانا لارسال المساعدات الطبية الى جانب تطوع عدد من الاطباء الاردنيين . وعبر عبد الحى عن غضبة اذا قصف مستشفى المعمدانى وهو التصرف الذى لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية . وقال خالد سليم اننا من اليوم الاول نستنكر تلك التصرفات وتهجير الشعب الفلسطينى من وطنه ونحن نقف مع الدولة فى الوقف امام الضغوط الدولية واقترح سليم تشكيل وفد شعبي ونقابي لدخول غزة وانشاء مستشفى ميدانى امام معبر رفح وقد اعلنا عن حساب لتلقى التبرعات المادية والعينية وتكليف الزملاء المحامين بملاحقة مجرمى الحرب فى المحاكم الدولية الجنائية . وقال هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين انه حريص على القاء كلمة نقيب المهندسين التى منعته ظروفه الصحية من الحضور حيث عبر عن اسفة جراء سقوط الالاف الشهداء مؤكدا على تكاتف كافة النقابات المصرية لدعم الاشقاء بفلسطين فورا . حاتم قابيل وكيل نقابة التجاريين ان قضية الفلسطيين هى قضية قومية ونحن جميعا الى جوار النقابات المهنية فى الدعم المادى .

وقال خالد سعدة نقيب الاعلاميين علينا ان نوصف الموقف اعلاميا فنحن امام مسارين اولها الاعلام الغربي وكيف لعب فى رسم صورة ذهنية لدى الغرب وان الاسرائليين هم المظلمون فى هذا الموقف و علينا ان يلعب الاعلام العربي فى تصحيح الصورة والمعلومات التى يبنى عليها الراى العام وبناء علية فنحن من خلال نقابة الاعلاميين لدينا مرصد يتابع عن كثب ما يحدث ووجدنا خروقات من الاعلام الغربي لتوجية الراى العام الغربي لمباركة تلك الاعتداءات . خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء بنقابة الاطباء اكد على توحيد الجهود فى الفترة الحالية كما ان وزارة الصحة تتابع انشاء مستشفى ميدانى برفح كما اننا نشارك بجهود التبرع بالدم وسندعوا ليوم بالتنسيق مع بنك الدم لتوفير سيارات للتبرع بالدم ورحب محمد علاء امين عام اتحاد المهن الطبية ان ذلك التجمع يشعرنا جميعا بالامل واكد ان نقابة اطباء الاسناء تعد مجموعة من اطباء جراحة الوجه والفكين . وقال محمد راضى مسعود رئيس لجنة الفكر القانونى بنقابة المحامين واكد ان النقابة اتخذت اجراءات تصعيدية ضد المذابح التى يرتكبها الاسرائيليين مؤكدا ان مجلس النقابة ظل مجتمع لساعات لاتخاذ خطوات تصعيدية فالشعب الفلسطينى يحتاج من الجميع لما هو اكثر من الكلام وطالب مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيونى . واشار رئيس لجنة الفكر القانونى ان القضية الفلسطينية هى السبيل لوحدة الامة العربية وادعوا اخواننا فى غزة الى الصمود وثمن محمد الواضح عضو مجلس نقابة المهندسين جهود النقابات مطالبنا النقابات بمخاطبة النقابات الدولية لاستصدار بيانات ضد الكيان الصهيونى .