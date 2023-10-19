نقابة الصحفيين الفلسطينية: الوضع كارثي في فلسطين والقصف مستمر (فيديو)

كشف تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطيني، تفاصيل الوضع الكارثي الذي تشهده فلسطين حاليا نتيجة القصف الوحشي من قبل قوات الاحتلال لقطاع غزة.

وقال “الأسطل” في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديده" على فضائيه “etc” مساء الأربعاء: "أن المشهد في فلسطين حاليا كارثيوالوضع خطير فبعد حادث قتلى المستشفى المعمداني ولم يتوقف القصف واستشهد العشرات واختفى أخرون تحت مبانيهم في فلسطين.

كل الدلائل تشير أن قصف مستشفى المعمداني بسلاح أمريكي

وأضاف : “أن كل الدلائل تشير أن قصف مستشفى المعمداني بسلاح أمريكي ولكن بايدن أصر على الأخذ بالرواية الإسرائيلية على الرغم أن إسرائيل تراجعت عن تبنيها لقصف مستشفى المعمداني”، مشيرا إلى أن نتنياهو بحصل على الدعم من بايدن بشكل كامل في كل المجالات.

وأوضح أنه لأول مرة في كل العمل الدبلوماسي يشارك رئيس دولة في مجلس حرب دولة أخرى وهذا يوضح مع من نحارب أمريكا وإسرائيل.

وأكد الأسطل أن إسرائيل قتلت ١٤ شهيد من الإعلاميين في فلسطين ودمرت أكثر من ٥٠ مؤسسة إعلامية وأنها أنهت كافة أشكال التغطية الإعلامية عن ما يحدث في غزة.

صرح مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، "السفير رياض منصور"، بأن إسرائيل قتلت نحو 3500 فلسطيني في غزة بينهم أكثر من ألف طفل، حسبما أفادت صًحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي فشل في "إيقاف المذابح الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

وأكد منصور أنه يجب وقف الحرب على قطاع غزة فورًا وأي تأخير محفوف بالمخاطر، مُضيفًا أن الحرب يمكن أن تقف ويجب وقفها فورًا، في الساعات المُقبلة أعداد إضافية من الفلسطينيين ستقتل.

وأفاد منصور في ختام تصريحاته، أن إسرائيل لا تنكر أنها قتلت الأبرياء، وهي فعلت ذلك بشكل مُتكرر خلال السنوات.

روسيا تُطالب بوقف إطلاق النار في غزة وتدعو لدخول المساعدات الإنسانية

دعت "موسكو"، نظيرتها تل أبيب، إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية فورًا، ووقف إطلاق النار في غزة وفتح الممرات الإنسانية في أسرع وقت مُمكن، حسبما أفاد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "فاسيلي نيبينزيا"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ندعو الجانب الإسرائيلي إلى وضع القانون الإنساني الدولي في المقدمة، وفي قلبه حياة المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية الحيوية والطبية المتواضعة في البداية" .

وتابع: "يجب توفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور، وندعو إلى وقف مبكر لإطلاق النار وفتح ممرات من أجل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة في القطاع الفلسطيني وخروج المدنيين".

واختتم قائلاً: "ندعو إلى الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين، بغض النظر عن مكان إقامتهم".