«فلسطين عربية» صيحة مصرية من على سلالم «الصحفيين»

قلعة الحريات تطلق الشعلة

نظم الصحفيون وقفة على سلالم النقابة مساء اليوم الأول، للتنديد بالعدوان الإسرائيلى على غزة، بعد قصف المستشفى الأهلى المعمدانى بقطاع غزة يوم الثلاثاء، وسقوط أكثر من 500 شهيد وإصابة آخرين.

جاءت الوقفة التضامنية مع غزة على سلالم نقابة الصحفيين، بعد ساعات قليلة من حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن دعوة المصريين للتظاهر رفضًا لفكرة تهجير الفلسطينيين، وبالفعل أعلن الصحفيون رفض دعوات التهجير القسرى التى أطلقها جيش الاحتلال، منددين بالقصف الإسرائيلى على العديد من المواقع التى يقطنها المواطنون العزل وعن دعهم للأشقاء فى غزة.

واجتمعت على سلالم الصحفيين كلمة الجميع للتعبير عن هدف أساسى هو دعم القضية الفلسطينية، وكان أبرز المشاركين فيها نقيب الصحفيين خالد البلشى إلى جانب أعضاء مجلس النقابة، كما شارك الكاتب الصحفى حمدين صباحى، والنائب البرلمانى سابقًا زياد العليمى، والناشط السياسى أحمد دومة، والكاتب الصحفى جمال فهمى، والناشطة ماهينور المصرى، وهيثم محمدين، المحامى والناشط السياسى، وإسراء عبدالفتاح الناشطة السياسية، وعشرات المواطنين المصريين.

يذكر أن نقابة الصحفيين وسلالمها فى 4 شارع عبدالخالق ثروت بوسط البلد شهدت منذ تأسيسها وعلى مدى تاريخها تظاهرات فى قضايا مختلفة.

على رأس هذه القضايا هى القضية الفلسطينية ودعمها فى كل الأوقات والرفض التام للوجود الإسرائيلى ورفض التطبيع معه، وتقديم لها الدعم والمساندة لها باستمرار.

قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة هى أول نقابة مهنية فى مصر والوطن العربى تتخذ قرارا صريحًا عام ١٩٨٠ عبر جمعياتها العمومية بحظر التطبيع الشخصى والمهنى والنقابى مع الكيان الصهيونى وعدم التعامل مع المؤسسات الإعلامية الصهيونية حتى يتم تحرير جميع الأراضى المحتلة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أنه منذ تاريخ رفض التطبيع مع إسرائيل وتوافق الجمعية العمومية سنويًا على تجديد القرار وإحالة كل الأعضاء المخالفين للتأديب، وسبق أن أحالت النقابة أكثر من صحفى وصدرت ضدهم عقوبات تأديبية.

وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أن النقابة فتحت حسابا بنكيا منذ أكثر من ٢٠ عاما لدعم القضية الفلسطينية، وهذا الحساب تلقى تبرعات عدد كبير من الصحفيين والمواطنين، وكانت النقابة فى معظم الأزمات ترسل مساعدات مادية وطبية وعلاجية للأشقاء فى غزة.

وذكر «عبدالرحيم»، أنه فى عام 2008، توجه وفد من النقابة إلى مدينة رفح المصرية، وأنه شارك فيه شخصيا وكان معهم 3 سيارات نقل محملة بالمواد الغذائية والطبية وتم تسليمها للهلال المصرى، وهو ما يعكس أن الصحفيين دائمًا وأبدًا تساند القضية فى الحرب الإسرائيلية، ونقابة الصحفيين كان لها دور كذلك فى مساندة المقاومة اللبنانية وكانت هناك وقفات احتجاجية فى حربها ضد الاحتلال الصهيونى.

وأضاف: فى ٢٠١٧ حينما صدر قرار بنقل سفارة إسرائيل إلى القدس، كانت هناك مسيرات حاشدة اعتراضًا على هذا القرار، ونؤكد دائمًا أن نقابة الصحفيين المصرية تساند الفلسطينيين وفى تواصل دائم ومستمر وكانت نقابتنا أول نقابة تصدر بيانا عقب طوفان الأقصى مباشرة أكدت خلاله على حق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن أنفسهم واستنكرت فيه الاعتداء على غزة والأراضى المحتلة.