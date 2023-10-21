أبو مازن: الفلسطينيون يواجهون عدوانًا وحشيًا من قبل آلة الحرب الإسرائيلية (فيديو)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن الشعب الفلسطيني، يواجه عدوانًا غاشمًا ووحشيًا من قبل آلة الحرب الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولى الإنساني .

ووجه "أبومازن"، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعوته واستضافة قمة القاهرة للسلام، قائلا: “أتقدم بالشكر للرئيس السيسي ولكل المشاركين ولكل من يقدم يد العون لنا”.

وقال “نؤكد التزامنا بالاتفاقيات الموقعة ونبذ العنف”، متابعا: “يجب على الجميع التحلي بالحكمة والنظر للمستقبل وتحقيق العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وناشد الرئيس الفلسطيني بتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بضمانات دولية وجدول زمني محدد.

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أولى الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطين في قاطع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.