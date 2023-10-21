السبت 21 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هل تنجح قمة القاهرة للسلام في نزع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟

اكرام بدر الدين-
اكرام بدر الدين- استاذ العلوم السياسية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قمة القاهرة للسلام مهمة وتأتي في توقيت بالغ الخطورة ويضم تكتل دولي وإقليمي كبير، إذ يجمع دول عربية وأوروبية.

نزع جذور الصراع المتطرف  

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن القمة تنعقد في نفس الوقت الذي يتم فيه إدخال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة، معربًا عن آمله في أن تسفر القمة بوقف الاقتتال والجرائم الوحشية في غزة، ووضع خطة لنزع جذور الصراع المتطرف على مدار عقود، والعودة للمسار التفاوضي، وحل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية .

قمة القاهرة للسلام 

وكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومن المقرر أن تسفر قمة القاهرة للسلام بأن تبدأ عملية السلام بين الفلسطينين والاسرائيليين تحت رعاية دولية ودفع عملية السلام بحيث يكون هناك أفق سياسي في حل المشكلة وأن يكون هناك لاسم عادل وشامل، مما يساعد على نزع فتيل الازمة وجذورها والحيلولة دون تكرارها في المستقبل، لافتًا إلى أن الصراع القائم اليوم يطرح آثاره الخطيرة ، لذلك المطلوب من قادة العالم آلية للتنفيذ لما ستسفر عنه هذه القمة سواء على المدى القصير أو الطويل.

فعاليات قمة القاهرة للسلام 

وتنطلق فعاليات قمة القاهرة للسلام اليوم السبت بالعاصمة الادارية الجديدة بمشاركة دولية واسعة تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث القضية الفلسطينية وعملية السلام، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الذي يدشنه الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

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