أحمد سليمان.. تعرف علي سيرته الذاتية "البداية كانت من الأهلي"

أسدل الستار في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، على العملية الانتخابية بنادي الزمالك لدورة 2023 ـ 2027، بفوز اللواء أحمد سليمان المرشح لعضوية فوق السن بانتخابات البيت الأبيض، بعد تصويت ساحق للقائمة الموحدة من قبل الأعضاء ليكون عضوًا لمجلس الإدارة لمدة 4 سنوات مقبلة.

وحصل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، علي أكثر الأصوات في توصيت انتخابات القلعة البيضاء محققا 15433 صوتا، بينما جاء حسين لبيب فى المركز الثانى من حيث عدد الأصوات بـ15229 صوتا.

وتعرض بوابة الوفد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن اللواء أحمد سليمان كالتالي:

يعتبر اللواء أحمد سليمان من أبرز النجوم الساطعة في تاريخ كرة القدم المصرية، وما زال يسطع في سماء الملاعب المصرية حتي بعد إعتزاله ما زال إسمه راسخًا وصامد فى أرشيف الكرة المصرية وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على صاحب القفاز الذهبى.

البداية كانت من الأهلي.. مشوار أحمد سليمان

بدأ أحمد سليمان مشواره مع كرة القدم في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لكنه لم يتم تصعيده للفريق الأول ولم يحصل على فرصة للمشاركة في المباريات لينتقل إلي صفوف الزمالك ولكن مشواره مع كرة القدم لم يستمر طويلاً بسبب الإصابة ليتجه لعالم التدريب مبكرًا.

تولى أحمد سليمان تدريب كل الفرق السنية بنادى الزمالك حتى أصبح مدرب حراس المرمى بالفريق الاول بالزمالك وحصل مع الفريق على عدد من البطولات المحلية والقارية بعده أصبح مدرب حراس مرمى منتخب مصر وحصل على البطولة الأفريقية.

حياة أحمد سليمان خارج كرة القدم

ولد أحمد سليمان عفيفي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق في الأول من نوفمبر عام 1963 ويبلغ من العمر 54 عامًا ومتزوج ولديه ثلاثة بنات وولد وحيد.

خريج كلية الحقوق تخرج سليمان المرشح لرئاسة القلعة البيضاء من كلية الحقوق وحصل علي الليسانس عام 1987 ، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا لمواد كلية الشرطة، وعمل كظابط فى وزارة الداخلية المصرية.

ومازال مستمر بها حتى الأن ووصل إلى رتبة عميد ويشغل منصب مدير إدراة بالأمانة العامة للوزارة

مسيرة أحمد سليمان الكروية

اتجه أحمد سليمان إلى مجال التدريب بعد أن حصل على الدراسات المتقدمة بالأكاديمية الأولمبية المصرية وقضى فترة معايشة في نادي يوفنتوس الإيطالي واختار أن يكون مدربًا لحراس المرمى وعمل بالزمالك في الجهاز الفني تحت قيادة الراحل محمود الجوهري فحصل مع القلعة البيضاء علي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري وبطولة أفريقيا أبطال الكأس و كأس السوبر الإفريقي.

كما تولى سليمان منصب مدرب حراس مرمى المنتخب القومي في الجهاز الفني لحسن شحاتة الذي قاد المنتخب خلال الفترة من 2004 وحتى 2011 وفاز خلالهم بثلاثة بطولات أمم أفريقيا على التوالي أعوام 2006 و2008 و 2010.

وعاد مرة أخرى سليمان لتدريب حراس مرمى الزمالك وتقدم سليمان باستقالته في مطلع عام 2012.

مواسم التدريب

1- مدرب حراس مرمي ناشئين بنادي الزمالك موسم 87/88/89

2- مدرب حراس مرمي الفريق الاول لنادي الزمالك موسم 91/92/93/94/95/96

3- مدرب حراس مرمي الشرطة موسم 87/88/89/90/91/92

4- مدرب حراس مرمي لفريق الشرقية والسويس موسم 97/98/99

5- مدرب حراس مرمي منتخب مصر للناشئين والشباب والاولمبي موسم 2000/2001/2002/2003/2004

6- مدرب حراس مرمي منتخب مصر الاول موسم 2004 الي 2012 مستشار رياضي لنادي بيونج بألمانيا 2013.

إنجازات أحمد سليمان

1- بطولة دوري الناشئين لفريق الزمالك علي مستوي الجمهورية موسم 87/88/98/94

2_بطولة الدوري المصري لنادي الزمالك موسم 92/93

3_بطولة افريقيا لاندية ابطال الدوري للزمالك موسم 94/95

4_بطولة الشرطة الدولية لمنتخب الشرطة لموسم 95

5_صعود كل من الشرقية والسويس للدوري الممتاز موسم 97/98/99

6_الحصول علي المركز الثالث في بطولة العالم للشباب 2001 بالارجنتين اكبر انجاز في تاريخ الكرة المصرية

7_الحصول علي المركز الثالث في بطولة الفرانكفون 2001 بكندا

8_بطولة شيلي الدولية 2001 بشيلي

بطولة قطر الدولية للمنتخبات الاوليمبية 2002/2003 بقطر

بطولة الامم الافريقية 2006 بالقاهرة + 2008 +2010

كأس القارات بجنوب افريقيا