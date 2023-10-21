هشام نصر.. من نجاحات عديدة باتحاد اليد إلى طموحات كبيرة بنادي الزمالك

شهدت إنتخابات نادي الزمالك والتي أقيمت مساء أمس الجمعة داخل جدران القلعة البيضاء منافسة شرسة حتي اللحظات الأخيرة بين هشام نصر وهاني العتال علي مقعد نائب رئيس النادي.

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حسم المهندس هشام نصر منصب نائب رئيس نادي الزمالك بعد منافسة قوية مع هاني العتال وذلك بعدد أصوات ٩٤٨٠ .

ونجحت القائمة الموحدة أيضًا في أكتساح جميع الأصوات ، حيث فازحسين لبيب بمنصب رئيس مجلس الأدارة ووهشام نصر نائبًا للرئيس وحسام المندوه أمينا للصندوق وعضوية كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق و هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد.

وتستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية ” خلال التقرير القادم بعد المعلومات المهمة في حياة هشام نصر الفائز بمقعد نائب رئيس الزمالك :

هشام نصر أحد أبرزالشخصيات في الساحة الرياضية المصرية ، عمل كمهندس مدني في قطاع المقاولات والاستثمار العقاري.

ساهم في الأشراف على تصميم العديد من الصلات الرياضية وأبرزها صالة 6 أكتوبر ، كما تولي منصب رئيس الاتحاد كرة اليد المصري في عام 2017 ، تم إيقافه من منصبه لمدة عام بسبب اختراقه للفقاعة الطبية في منافسات كأس العالم للأندية عام 2021.

عدد أصوات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

ـ حسين لبيب رئيسا لنادي الزمالك بعد أصوات (١٥٢٢٩)

ـ هشام نصر نائب الرئيس بعدد اصوات ( ٩٤٨٠)

ـ حسام المندوة أمين الصندوق بعدد أصوات ( ١٢٤٣١)

- عضوية فوق السن

ـ أحمد سليمان بعدد أصوات (١٥٤٣٣)

ـ حسين السيد بعدد أصوات (١٠٦٢٨)

ـ عمرو ادهم بعدد أصوات ( ١٠٧٧٢)

ـ هاني شكري بعدد أصوات (١٢٠١١)

ـ هاني بيرزي بعدد أصوات (١٢٨٧٢)

ـ محمد طارق بعدد أصوات (١٠٧٤١ )

- عضوية تحت السن

ـ نيرة الأحمر بعدد أصوات (١٤٢٠٢)

ـ أحمد خالد بعدد أصوات (١٣٦١٧)

ـ رامي نصوحي بعدد أصوات (١١٠٣٩)



