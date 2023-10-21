انتخابات الزمالك.. هشام نصر يشكر هاني العتال ويدعوه لمساندة النادي

وجه المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، رسالة شكر إلى منافسة هاني العتال بعد نهاية انتخابات القلعة البيضاء.

وتنافس الثنائي على منصب نائب رئيس النادي ولكن هشام نصر حسم المقعد في اللحظات الأخيرة لتفوز القائمة الموحدة بالعلامة الكاملة بانتخابات النادي.

وقال هشام نصر خلال تصريحات تليفزيونية بعد فوزه في الانتخابات “ أشكر صديقي هاني العتال على المنافسة القوية والشريفة وأدعوه لمساندة الزمالك كما كان يساعده من قبل ”.

وأضاف “ أعد جماهير الزمالك أننا سنعيد الزمالك لسابق عهده وسنرتب الأولويات وعلى رأسها فريق كرة القدم ”.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، نجاح القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب ووهشام نصر نائبًا للرئيس وحسام المندوه أمينا للصندوق وعضوية كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق و هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد.

الزمالك وسموحة

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت عند تمام السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز السابع في ترتيب الدروي برصيد 5 نقاط من تعادلين وانتصار وحيد بينما يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 7 نقاط.