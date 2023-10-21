أسعار كرتونة البيض اليوم السبت للمستهلك والجملة

سعر كرتونة البيض.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار كرتونة البيض خلال مستهل تعاملات اليوم السبت من ارض المزرعة ولدى تجار الجملة وللمستهلك، وسجل سعر طبق البيض الأبيض 122 جنيها للجملة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار أطباق البيض بمختلف أنواعه، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر البيض للجملة ـ تسليم أرض المزرعة اليوم السبت:

البيض

استقرار في جميع أنواع البيض؛ ويسجل طبق البيض الأبيض 122 جنيها للجملة، و124 جنيها طبق البيض البني للجملة، و129 جنيها لطبق البيض البلدي للجملة.

سعر البيض اليوم السبت للمستهلك:

ارتفعت جميع أنواع البيض اليوم السبت، للمستهلك؛ ليسجل طبق البيض الأبيض 135 جنيها، و137 جنيها مرتفعا طبق البيض البني، وارتفع أيضا طبق البيض البلدي ليسجل 145 جنيها.