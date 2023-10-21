اختلفوا على مكان البيع.. التحقيق في وفاة بائع على يد 5 أشخاص

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة بائع على يد 5 أشخاص بسبب الخلاف حول أولوية البيع بمنطقة الحدائق محل إرتكاب الواقعة.

وتعود البداية بتقديم بلاغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من عاطل ومقيم بدائرة محيط القسم، بوفاة نجل شقيقــه بائع مقيم بذات العنوان، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة إصابته بنزيف بالمخ إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وقال المبلغ أمام جهات التحقيق أقر بسابقة حدوث مشادة كلامية بين نجل شقيقه وعدد من الباعة بسبب خلافات بينهم حول أولوية البيع بالمنطقة محل البلاغ تطورت لتراشقهم بالحجارة مما نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص مقيمون بدائرة القسم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق، في واقعة ضبط 4 متهمين لهم معلومات جنائية، بمحافظة المنيا، متهمين بالإتجار في المواد المخدرة والتربح من غسيل الأموال.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لكتابة تقرير مفصل عنها وطالبت بسرعة الإنتهاء من تحريات المباحث.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة المنيا لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 75 مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ونحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إنهاء حياة سيدة على يد طليقة زوجها وشخص آخر في منطقة الهرم.

وبحسب التحقيقات فإن المتهمين قاما بالإقدام على التخلص من الضحية بسبب وجود خلاف بين الزوجة السابقة والحالية لبنانية الجنسية.