"بحوث الحشائش" ينظم دورة تدريبية حول الاستخدام الأمن والفعال للمبيدات

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحت عنوان الاستخدام الامن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بالسويس خلال الفترة من 23 الي 25 اكتوبر 2023.

وتهدف الدورة الي توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بخسائر الحشائش للمحاصيل المختلفة واهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش مما ينعكس بدورة علي زيادة إنتاجية هذا المحاصيل.



وأشار الدكتور عادل عمران وكيل المعمل للإرشاد والتدريب ان هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2023/ 2024 وضمن مجموعة من الدورات التي يقيمها المعمل لتوعية المزارعين وتتناول الدورة موضوعات عدة أهمها الحشائش و خسائرها على الإنتاج الزراعي في مصر وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش المبيدات والحشائش المتطفلة وطرق مكافحتها واهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصي بها في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.

وتهدف الدورة لتدريب عدد 30 متدرب من المهندسين الزراعيين والمزارعين بمديرية الزراعة بالسويس وسيحاضر فيها نخبة من الباحثين بالمعمل.