مظاهرة حاشدة ببني سويف تندد بوحشية الإحتلال الإسرئيلي

توافد الالاف من جماهير محافظة بنى سويف إلى ميدان الشهيد العقيد محمد هارون ميدان الزراعيين سابقا عقب صلاة الجمعة للتظاهر ضد الافعال والممارسات الاسرائيلية لابناء واهالينا فى فلسطين ردد المتظاهرون شعارات يافلسطين يافلسطين ..... يالروح بالدم نفديك يا اقصى

فيما خرجت القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية وجميع فئات الشعب إلى الميادين منددين بسياسات العقاب الجماعى وقتل الاطفال الابرياء لاهالينا فى غزة

كما أدى أهالى محافظة بنى سويف صلاة الغائب على اروح شهداء غزة فى عدد من المساجد عقب صلاة الجمعة.

وادى المئات من أهالى بنى سويف ، صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز ، فى حضور القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تزين ميدان الزراعيين " الشهيد محمد هارون" وسط مدينة بنى سويف تزين بلافتات دعم الشعب الفلسطينى مبكرا، استعدادا لاستقبال أهالى محافظة بنى سويف، لتنظيم وقفه تضامنية للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى والتنديد بقتل المدنيين، والمطالبة بادخال المساعدات.