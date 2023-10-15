بعد إعلان "الداخلية".. موعد قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445

أعلنت وزارة الداخلية، عن موعد بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445 هـ /2024 م، مشددة على أنه سيكون اعتباراً من يوم السبت الموافق 21/10/2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 6/11/2023 م.

وزارة الداخلية تعلن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1445 هـ / 2024 م

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه يتم استقبال طلبات التقدم لأداء فريضة الحج عام 2024، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكل المتقدمين بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

ويكون تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة و زارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب.. وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.