الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في حج القرعة 2024

ارتفعت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عبر محرك البحث "جوجل" عن شروط وأوراق التقديم في حج القرعة 2024، وذلك بعد ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن البدء في قبول طلبات التقدم لـ حج القرعة 2024، السبت المقبل الموافق 21 أكتوبر 2023، وحتي يوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يتم إجراء قرعة علنية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج لجميع المتقدمين بمديريات الأمن، وفقًا للجدول الزمني الذي ستعلنه من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في حج القرعة لعام 2024:

شروط التقديم في حج القرعة 2024

ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن (25) عامًا ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 1 مارس 2024.

لطلب الحج الزوجي يكون المرافق لمقدم الطلب "من سن يوم فأكثر" ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويشترط تقديم مستند صلة القرابة.

في حالة الفوز بحج القرعة 2024، لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير إلا في حالة واحدة فقط وهي تنازل الأبناء لأحد الوالدين بشرط تمتع المتنازل إليه بصحة جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.

لا تقبل طلبات التنازل عن فرصة الحج لأحد الوالدين أو استبدال المرافق لكبير السن عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد تكاليف الحج 2024.

لا يجوز العدول عن التنازل لأحد الوالدين وإلا تلغى فرصة الحج.

يجوز للفائز بفرصة الحج 2024 التنازل النهائى عن تلك الفرصة، وفي هذه الحالة لا يحق له العدول عن التنازل.

لا يحق للفائزين بـ فرصة الحج 2024 مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معًا طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفردًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في حج القرعة 2024

يمكن للمتقدم في حج القرعة التقديم من خلال تقديم الطلب على النموذج المعد بأقسام الشرطة أو عبر الموقع الإلكتروني لتقديم الطلبات على أن يتم تضمين الأوراق التالية:

جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.

صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليه، ويشترط أن تكون سارية.

نموذج طلب الحج الورقي.

بيان الحالة الصحية وفي حالة وجود مرض يُدرج نوع المرض.

إرفاق شهادة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا ويشترط اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية، مع جرعــة تنشيطيــة للقاحــات المعتمدة دوليًا (كوفيد – 19).