قلبت السوشيال ميديا.. من هى رحمة زين وماذا قالت لمراسلة CNN؟

بملابس سوداء حدادًا على أرواح شهداء غزة وبصوت قوي ومرتفع من شدة الغضب، ظهرت الفتاة رحمة زين أمام معبر رفح وهي تحاور مراسلة شبكة CNN بخطاب شديد اللهجة وتوجه انتقادات حادة لها بسبب تضليلهم الرأي العام الغربي في نقل الوقائع والأحداث.

وتصدرت رحمة زين مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وتداول النشطاء مقطع الفيديو والذي ظهرت فيه رحمة زين الفتاة المصرية وهي توبخ المراسلة كلاريسا وارد، وهو ما أثار ردود فعل قوية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بلباقتها في الحديث معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بشجاعة تلك الفتاة المصرية.

من هي رحمة زين؟

درست الفتاة رحمة زين، العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية ولنشأتها في أسرة إعلامية عريقة، فوالدتها الإعلامية مرفت محسن، وجدتها الإعلامية هند أبو السعود، وجدها لوالدتها الكاتب الصحفي محسن محمد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير دار التحرير، تميزت في الأعمال الصحفية والإعلامية.

وتعمل رحمة زين مديرة لمجلة Scoop Empire، وسافرت مع مؤثري السوشيال ميديا والفنانين لرفح مع وفد بنك الطعام لتوصيل المعونات والمدد للفلسطينيين المحاصرين في غزة.

بدأت أحداث الفيديو، عندما شاهدت الفتاة المصرية “رحمة زين” عند معبر رفح على حدود مصر وغزة، مراسلة قناة CNN الأمريكية، وهي تقف للتصوير وعمل لقاءات صحفية، فذهبت إليها وبدأت بمناقشتها بطريقة مثالية في مقطع فيديو استمر لمدة 6 دقائق من النقاش الحاد بينهما، استطاعت زين من خلال النقاش تلقين المراسلة درسًا قويًا فيما يحدث من إبادة جماعية للفلسطينيين، واستيائها من نقل المعلومات بشكل خاطئ وغير حيادي، من أجل تضليل مواطنيهم وخداعهم بما يحدث على غير الواقع.

ووقفت رحمة زين وجهًا لوجه أمام المراسلة الأمريكية قائلة "أين قناتكم من تغطية هذا ما يحدث هنا؟ قولي الحقيقة، أعلم أن لكِ اجندات أجنبية وأنك مجرد موطفة، مجرد دمية، تعالي إلى هنا وخاطبيني كإنسان"، وتوجهت لها بالفعل المراسلة لتستكمل رحمة خطابها مستوقفة كلاريسا وارد، قائلة: “لا سمعتك من قبل اسمعيني الآن".

وتابعت زين حديثها قائلة: «أفهم أنك تمثلين حكومتك وسياساتك، التي تدعي أنها تدعم حرية التعبير وحرية الرأي، لكن أنتم تفهمون معنى الديمقراطية وفقا لما تريدون فقط، وتتعاملون مع المبادئ بما يتماشي مع مصالحكم فقط.. والآن نحن نرى نتائج احتلالكم، ونشاهد نتائج صهيونيتكم ونشاهد نتائج سوء تعبيركم عن العرب.. نشاهد تعاملكم غير الإنساني مع العرب ونظرتكم الدونية لهم».

وأضافت "نحن نساند فلسطين والفلسطينيين والعرب، غيروا خطابكم، أنتم من تملكون كل شيء، وهذه المشكلة، تملكون الأمم المتحدة وهوليوود وكل الأبواق، أصواتنا يجب سماعها، أثناء مشاهدة قناتكم بدلا من أن نحزن ونعزي موتانا وهؤلاء الأطفال الفلسطنيين، تعاملنا مع سوء تقديمكم وإهانتكم للعرب".

وأوضحت رحمة سبب انفعالها على مراسلة الـCNN في فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق Instagram، قائلة: "كانت CNN هي القناة الوحيدة التي رأيناها مع قافلة الأمم المتحدة، بدلا من القنوات الأخرى التي كانت على الأرض مع المتطوعين لمدة أيام في رفح، وبالتالي لم تتفاجأ من أن الناس كانوا غاضبين ويحتجون، كان يجب عليها التواجد لمدة 3 أيام أو أكثر قبل وصول الأمم المتحدة، لتترى أن إسرائيل تلعب معنا، وتخبرنا أنهم سيسمحون بمرور الإمدادات ثم لا تفعل ذلك".