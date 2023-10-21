عاجل| فتح معبر رفح وبدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة "تفاصيل"

فتح معبر رفح أبوابه، مما سمح بدخول أول شحنة مساعدات من "مصر" إلى قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وبث التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر، الذي ظل مُغلقًا مُنذ بدء التصعيد في القطاع.

وقالت حركة حماس إن 20 شاحنة مساعدات من المفترض أن تدخل عبر المعبر، تحمل أدوية ومعدات طبية وكميات محدودة من الأغذية.

لكن الحركة اعتبرت أن "القافلة الأولى من المساعدات التي ستدخل من معبر رفح محدودة، ولن تغير الوضع الكارثي بالقطاع".

سرايا القدس تُواصل قصفها وتضرب "عسقلان" برشقة صاروخية

أعلنت "سرايا القدس"، قصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية ردًا على هجمات "جيش الاحتلال الإسرائيلي" على غزة، ووقعت أضرار كبيرة في سديروت وعسقلان، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

من جانبها قالت قناة 13 العبرية: "أضرار كبيرة جراء سقوط صواريخ في سديروت وعسقلان".

هذا ونشرت "سرايا القدس"، في وقت سابق، مقطع فيديو يوثق استهداف مقاتليها للمواقع والحشودات العسكرية الإسرائيلية ضمن معركة "طوفان الأقصى".

كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوم أمس، استهدافها دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي شرق خانيونس بقذيفة مضادة للدروع، في إطار الرد على الهجمات الإسرائيلية على المدنيين.