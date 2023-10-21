اتحاد جدة والأهلي يتنافسان على التعاقد مع مورينيو

أصبح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي، مطلوبًا بقوة في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.



وترددت أنباء قوية حول اقتراب مورينيو من الرحيل عن روما خلال الفترة المقبلة، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق تحت قيادته خلال الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن الثنائي اتحاد جدة والأهلي يبحثان عن التعاقد مع مدرب عالمي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن مورينيو دخل ضمن حسابات إدارة اتحاد جدة والأهلي، بعد النتائج السلبية لمدربي الفريقان.

وأوضحت التقارير أن العميد يُفكر في توجيه الشكر للبرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد النتائج السلبية التي حققها النمور، على الرغم من التتويج بلقب الدوري السعودي خلال الموسم الماضي.

بينما تبحث إدارة أهلي جدة عن إقالة يايسله، بعد تواجده في مركز متأخر والهزائم التي تعرض لها خلال المباريات الماضية بالموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن مورينيو، حقق بداية مخيبة للآمال مع الذئاب الإيطالي هذا الموسم؛ فقد حصد 11 نقطة فقط في أول 8 مباريات من الكالتشيو، ليأتي في المركز الحادي عشر بفارق 10 نقاط كاملة عن ميلان المتصدر.