مانشستر سيتي وبرايتون.. الموعد والقنوات الناقلة

ينتظر جماهير كرة القدم الإنجليزية مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي بنظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويبحث مانشستر سيتي عن تعويض الخسارة من آرسنال خلال الجولة الأخيرة قبل التوقف الدولي، بينما يأمل برايتون في تحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأن الفريق يسير بخطى ثابتة خلال الموسم الحالي.



موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون في تمام الخامسة من مساء اليوم، والتي يشهدها ملعب "الاتحاد".

القنوات الناقلة لمواجهة المان سيتي وبرايتون

تُنقل موقعة مانشستر سيتي وبرايتون عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.

في نفس السياق، قام المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بتقديم الدعم للاعبه السابق ليونيل ميسي، قبل حفل الكرة الذهبية لهذا العام 2023.

وشدد جوارديولا أن الكرة الذهبية لابد أن تنقسم لقسمين أحدهما للأرجنتيني ليونيل ميسي، ثم الجزء الآخر لمن يأتي بعده.

بينما شدد على أن هالاند يجب أن يتوج بالجائزة بعد تسجيله أهداف كثيرة خلال الموسم الماضي وتتويجه بالثلاثية التاريخية.

قال بيب جوارديولا في تصريحات لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي: "لابد من تقسيم الكرة الذهبية إلى قسمين، واحد منهم لميسي ثم انظر إلى الآخرين بعد ذلك".

وعن المستويات التي قدمها المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، واستحقاقه للفوز بالجائزة، فقال: "بالطبع نعم، هالاند يجب أن يفوز، لقد توج بالثلاثية وسجل 50 مليون هدف(مشيرًا للأهداف العديدة التي أحرزها المهاجم النرويجي).

وأختتم: "أسوأ موسم لميسي هو الأفضل بالنسبة للآخرين.. كلاهما يستحق هذه الجائزة، لكن ماذا بوسعي أن أقول؟".