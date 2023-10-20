جيسوس يدخل في مشادة مع لاعب الهلال السعودي

شهدت مباراة الهلال والخليج دخول لاعب الزعيم ميشيل في مشادة قوية مع مديره الفني البرتغالي خورخي جيسوس، عقب تغييره بسبب المستوى السيء الذي ظهر عليه خلال المباراة.



وظهرت علامات الغضب على وجه لاعب الهلال بعد قرار المدرب البرتغالي بتغييره، حيث توجه إليه جيسوس، ليقوم أحد أفراد الجهاز الفني بإبعاد المدرب.



تفاصيل فوز الهلال على الخليج



نجح الهلال في تحقيق انتصارًا مثيرًا على نظيره الخليج، بهدف نظيف، في المباراة التي شهدها ملعب ستاد فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم الصربي الكسندر ميتروفيتش هدف الهلال الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 30 من عمر الشوط الاول، ليقتنص الفوز الثامن للزعيم في مسابقة الدوري هذا الموسم.

بهذه الفوز يرفع الهلال رصيده إلى 26 نقطة ليحافظ على المركز الاول في جدول الترتيب، ويوسع الفارق بينه وبين التعاون الثاني في الترتيب، والذي تعادل اليوم مع الاتحاد.

بينما يكون نادي الخليج قد تعثر للمرة الخامسة هذا الموسم بعد انتصارين و3 تعادلات، ويتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر من الترتيب، وشارك اللاعب محمد شريف في اللقاء كامل أمام نادي الهلال مساء اليوم الجمعة.

من المقرر أن تكون مواجهة الهلال المقبلة أمام فريق نادي مومباي سيتي الهندي، والتي تم تحدي وعدها لتقام يوم الاثنين المقبل 23 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجوعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.