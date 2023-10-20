المؤشرات الأولية لمعقد نائب رئيس نادي الزمالك.. هشام نصر يتقدم على العتال

تشير النتائج الأولية لانتخابات نادي الزمالك إلى تقدم طفيف لصالح هشام نصر على منافسه هاني العتال وذلك على منصب مقعد نائب الرئيس.

ويشهد مقعد نائب الرئيس في انتخابات الزمالك منافسة شرسة بين الثنائي منذ انطلاق عملية الفرز، حيث كانت تشير في البداية إلى تقدم هاني العتال إلى أن يصعد هشام نصر مع تقدم عملية الفرز.

وجمع هشام نصر حتى اللحظة 1635 صوتا بينما جمع هاني العتال 1472صوتا.

انتخابات الزمالك

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال .

كانت بداية انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة في التاسعة صباحًا، في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.