السبت 21 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

سيارات

ارتفاع أسعار سيارات إم جي.. "وصلت إلى مليون و320 ألف جنيه"

إم جي 5
إم جي 5

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات إم جي في مصر، والتي يتم العمل بها بدايةً اليوم، وضمت القائمة سيارات إم جي المتوافرة في مصر حالياً وهي "إم جي 5، إم جي 6، إم جي +R5X، وإم جي ZS، و إم جي hs".

 

ووفقاً للقائمة الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامة شركة المنصور للسيارات، فإن سيارات إم جي شهدت ارتفاعات في الأسعار.

 

أسعار سيارات إم جي في مصر

 

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية الخاصة بجميع طرازات إم جي وفقاً للقائمة الجديدة الصادرة عن الوكيل الرسمي للعلامة.

 

 

أسعار mg5

 

mg5 فئة classic أصبح سعرها 739990 جنيه 


mg5 فئة comfort أصبح سعرها 779990 جنيه 


mg5 فئة luxury أصبح سعرها 809990 جنيه 

 

 

أسعار سيارات MG6

 


MG6 فئة LUXURY أصبح سعرها 999990 جنيه

 

MG6 فئة LUXURY Red interior أصبح سعرها مليون و24 ألف و990 جنيه

 

 

أسعار +RX5

 

+RX5 فئة COMFORT  أصبح سعرها مليون و270 ألف جنيه

 

+RX5 فئة LUXURY أصبح سعرها مليون و320 ألف جنيه

 

 

أسعار ZS

 

ZS فئة classic غير متوافرة 

 

ZS فئة comfort أصبح سعرها 854990 جنيه

 

ZS فئة comfort  accessorized أصبح سعرها 869990 جنيه 

 

ZS فئة luxury  أصبح سعرها 889990 جنيه

 

كانت أسعار السيارات في مصر قد شهدت زيادات جنونية خلال الأشهر الأخيرة في ظل استمرار نقص المعروض من مختلف أنواع السيارات.

 

RX5 PLUS موديل 2023 

 

كانت شركة إم جي الصينية قد عززت من تواجدها دخل السوق المصري، بعد طرح النسخة الرياضية المحسنة  RX5 PLUS موديل 2023 مؤخراً والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات.

 

تصل السرعة القصوى للسيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2023 إلى 190 كيلومتر في الساعة، حيث تستمد السيارة  قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج 171 حصانا، و 275 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء مكونة من 7 سرعات.

الجريدة الورقية