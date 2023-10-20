ارتفاع أسعار سيارات إم جي.. "وصلت إلى مليون و320 ألف جنيه"

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات إم جي في مصر، والتي يتم العمل بها بدايةً اليوم، وضمت القائمة سيارات إم جي المتوافرة في مصر حالياً وهي "إم جي 5، إم جي 6، إم جي +R5X، وإم جي ZS، و إم جي hs".

ووفقاً للقائمة الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامة شركة المنصور للسيارات، فإن سيارات إم جي شهدت ارتفاعات في الأسعار.

أسعار سيارات إم جي في مصر

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية الخاصة بجميع طرازات إم جي وفقاً للقائمة الجديدة الصادرة عن الوكيل الرسمي للعلامة.

أسعار mg5

mg5 فئة classic أصبح سعرها 739990 جنيه



mg5 فئة comfort أصبح سعرها 779990 جنيه



mg5 فئة luxury أصبح سعرها 809990 جنيه

أسعار سيارات MG6



MG6 فئة LUXURY أصبح سعرها 999990 جنيه

MG6 فئة LUXURY Red interior أصبح سعرها مليون و24 ألف و990 جنيه

أسعار +RX5

+RX5 فئة COMFORT أصبح سعرها مليون و270 ألف جنيه

+RX5 فئة LUXURY أصبح سعرها مليون و320 ألف جنيه

أسعار ZS

ZS فئة classic غير متوافرة

ZS فئة comfort أصبح سعرها 854990 جنيه

ZS فئة comfort accessorized أصبح سعرها 869990 جنيه

ZS فئة luxury أصبح سعرها 889990 جنيه

كانت أسعار السيارات في مصر قد شهدت زيادات جنونية خلال الأشهر الأخيرة في ظل استمرار نقص المعروض من مختلف أنواع السيارات.

RX5 PLUS موديل 2023

كانت شركة إم جي الصينية قد عززت من تواجدها دخل السوق المصري، بعد طرح النسخة الرياضية المحسنة RX5 PLUS موديل 2023 مؤخراً والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات.

تصل السرعة القصوى للسيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2023 إلى 190 كيلومتر في الساعة، حيث تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج 171 حصانا، و 275 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء مكونة من 7 سرعات.