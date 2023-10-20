وصفات طبيعية لتقوية لأظافر وحمايتها من التكسر

ترغب كل إمرأة في الحصول على أظافر قوية وصحية لا تتكسر بسهولة، خاصًة بعد أعمال المنزل واستخدام الكيماويات للتنظيف، ولذلك نقدم لك وصفات طبيعية وسهلة يمكنك اتباع المناسبة لك والمتوفرة في منزلك.

تقوية الأظافر

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر

وصفة زيت شجرة الشاي مع فيتامين هـ

تمزج قطرات من الزيت العطري الطبيعي لشجرة الشاي مع قدر نصف ملعقة من زيت فيتامين هـ.

تدلك الأظافر ومحيطها بخلطة الزيت وفيتامين هـ.

تشطف الأظافر بعد مدة ساعة ونصف بمياه دافئة.

تكرر الوصفة مرتين شهريًّا.

وصفات تقوية الأظافر بزيت جوز الهند

زيت جوز الهند من أفضل وصفات علاج الأظافر لأنه مغذى جدًا للأظافر الضعيفة والهشة لغناة بالدهون المشبعة التى ترطب الأظافر وتمنع التهابها.

ولعلاج الأظافر باستخدام زيت جوز الهند استخدمى القليل من زيت جوز الهند الدافئ ودلكى به أظافرك لمدة 5 دقائق.

هذا التدليك يحسن الدورة الدموية ويحفظ ترطيب الأظافر، وعليكِ تطبيقه من مرتين إلى 3 يوميًا وبعد أسابيع قليلة ستلاحظى الفارق.

وصفة الليمون

قد يساعد الليمون على تغذية الأظافر بسبب غناه بفيتامين ج، كما قد يساعد الليمون على إعطاء الأظافر إشراقة ملحوظة وتخليصها من أي بقع.

لاستخدام الليمون لتقوية الأظافر تخلط معلقة من عصير ليمونة ناضجة مع 3 ملاعق من زيت زيتون بكر، يطبق المزيج على الأظافر يوميًّا قبل النوم لأسبوعين متتاليين.

وصفة ملح البحر مع زيت الليمون

طريقة التحضير

تخلط ملعقتان من ملح البحر مع نقاط من زيت الليمون وزيت جنين القمح.

تغمر الأظافر بالخليط لربع ساعة.

يشطف خليط الملح بمياه دافئة.

تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًّا.