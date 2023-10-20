حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 41 مليون و467 ألف خدمة مجانية للمواطنين في اليوم الـ17 بعد المائة

بعد توجيهات الرئيس السيسي بمد عملها..

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 41 مليون و467 ألفا و349 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 19 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

حملة «100 يوم صحة»

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة 100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليون و199 ألفا و604 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 3 ملايين و163 ألفا و208 زيارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ572 ألفا و483 طفلا، فيما قدمت الحملة 3 ملايين و594 ألفا و807 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 305 آلاف و192 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و538 ألفا و511 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 200 ألف و949 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليون و210 آلاف و576 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ مليون و646 ألفا و252 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ مليون و104 آلاف و810 مواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 7 ملايين، و651 ألفا و372 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 7 ملايين و666 ألفا، و938 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 12 مليون و334 ألفا و955 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 277 ألفا و692 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 5 ملايين و251 ألفا و298 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».





