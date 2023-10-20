"صحة أسيوط" تجري 78 عملية مجانية ضمن "100 يوم صحة"

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط اليوم الجمعة إستمرار إجراء العمليات المجانية بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، موضحا أن مستشفيات الصحة بمحافظة اسيوط أجرت اليوم الجمعة 37 عملية جراحية بالمجان للمرضي غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي.

حيث أجرت مستشفى القوصيه المركزى بقيادة دكتور وليد احمد انور رياض اليوم الجمعه عدد 10 عمليات مجانية وتنوعت بين 5 عمليات بقسم نساء وتوليد و 4 عمليات بقسم جراحة عامة و عملية بقسم انف واذن وحنجرة وأجريت العمليات بواسطة دكتور محمد سعد ودكتورة حسناء ضاحي ودكتورة سناء محمد ودكتور احمد علي الأطباء بقسم النساء والتوليد بالمستشفى ودكتور إبرام عبد الله ودكتور عماد ممدوح بقسم الجراحة العامة ودكتور ميخائيل منير بقسم انف واذن وحنجرة ومعاونة أطباء التخدير دكتور محبوب ماي ودكتور إبرام فرج ومعاونة طاقم التمريض أميمة صلاح ولمياء عبد الرحمن وزينب عبدالجواد وسماح محمد وأيمن محمد وحمادة محمد

من جانبها اجرت مستشفي منفلوط للصحة الإنجابية بقيادة دكتور ايهاب حكم مدير مستشفى الصحة الإنجابية 3 عمليات مجانية ولادة قيصرية بواسطة دكتور روماني وديع ودكتور فادي نصر ومعاونة طبيبة التخدير دكتورة هالة محمود وطاقم التمريض المعاون بالمستشفى

فيما أجرت مستشفى الغنايم المركزي بقيادة دكتور حسام خميس مدير مستشفى الغنايم المركزي عدد 6 عملية جراحية مجانية اليوم الجمعة وتنوعت بين عملية استئصال مرارة و 2عملية فتق سري و 2 عملية فتق اربي وعملية إزالة كيس علي الخصية بواسطة دكتور مختار داوود ومعاونة طبيب التخدير دكتور نور علي عيسى وطاقم التمريض المعاون

فيما اجرت مستشفي الرمد بأسيوط بقيادة دكتورة كريستين تادروس مدير مستشفى الرمد تم إجراء 9 عمليات مياة بيضاء بالفاكو بواسطه دكتور عصام غانم ومعاونة طبيب التخدير دكتور كيرلس عادل وطاقم التمريض المعاون

وفي مستشفى ساحل سليم المركزي بقيادة دكتور ايمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم المركزي تم اجراء عدد 9 عمليات مجانية في قسم الاصابات والطوارئ "اصابات متعدد" بواسطة دكتور عماد محمد ومعاونة طبيب التخدير دكتور هيثم علاء الدين كمال وطاقم التمريض المعاون

جدير بالذكر أن الجمعة الماضية تم إجراء 41 عملية جراحية حيث أجرت مستشفي ديروط المركزي بقيادة دكتور رمضان احمد مدير مستشفي ديروط المركزي يوم الجمعة الماضي عدد 11 عمليات جراحية مجانية متنوعة بأقسامها المختلفة وتنوعت بين عمليات بأقسام الجراحة العامة والأنف والاذن والحنجرة والمسالك البولية والنساء والتوليد بواسطه دكتور محمد فوزي احمد ودكتور ناجح مغني ودكتور محمد الخطيب ودكتور أحمد علي ودكتورة هناء عبد البديع ودكتورة رانيا ثروت ودكتورة منار ابراهيم ودكتورة فاطمة أحمد ومعاونة أطباء التخدير دكتور صبري مهدي عبد الحكيم وطاقم تمريض العمليات بالمستشفى.

وفي مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط بقيادة دكتورة وفاء زين العابدين مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال الإيمان القديمة تم إجراء 7 عمليات قيصرية بمتابعة دكتور رأفت عبد التواب رئيس قسم النساء والتوليد ودكتور أحمد راشد ودكتور رامي رأفت بقسم الجراحة ومعاونة طبيب التخدير دكتور طارق وطاقم التمريض المعاون بالمستشفى

وفي مستشفى ساحل سليم المركزي بقيادة دكتور ايمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم المركزي تم اجراء عدد 13 عمليات مجانية في قسم الاصابات والطوارئ.. اصابات متعدد.. بواسطة دكتور شكري امين برسوم استشاري الجراحة ودكتور ميلاد مراد يوسف اخصائي العظام وطاقم التمريض المعاون

بينما أجرت مستشفى القوصيه المركزى بقيادة دكتور وليد احمد انور رياض يوم الجمعه الماضي عدد 10 عمليات مجانية .. تنوعت بين 5 عمليات انف واذن وحنجرة و 3 عمليات عظام وعملية جراحة وعملية نساء وتوليد بواسطة دكتور محمد سعد بقسم النساء ودكتور مدحت رمضان بقسم الجراحة ودكتور ميخائيل منير ودكتورة رانيا نبيل بقسم الانف و الاذن والحنجرة ودكتور بيشوي سامي بقسم العظام ومعاونة طبيب التخدير دكتور ريمون مرزق وطاقم التمريض المعاون ايمان رشدي واميمة صلاح ونادية مرزق وعزة اسماعيل وبسمة سعد ونسمة محمد ومحمد عبد السلام

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والاطقم الطبية للنهوض بصحة المجتمع الاسيوطي وتقديم كل الخدمات الممكنة لمساعدة المواطنين وخاصه ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي والغير القادرين علي تكاليف العلاج وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القطاع الصحي يولي اهتماماً كبيراً بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضي والمترددين علي المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط وخاصة غير القادرين على تكاليف العلاج وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي ومن هذا المنطلق تقوم العديد من مستشفيات اسيوط بإجراء العمليات المجانية لغير القادرين كل يوم جمعة موجهاً الشكر والتقدير للأطقم الطبية والفنية وإدارة المستشفيات علي الجهود المبذولة في خدمة المرضي

ويأتى ذلك استمراراً للجهود المبذولة في إجراء العمليات المجانية يوم الجمعة من كل أسبوع بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة أسيوط لخدمة المواطنين والمرضى وتوفير كافة الخدمات الطبية للمترددين علي المنشآت الصحية بالمحافظة وبناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات وإشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بضرورة توفير كل أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء اسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والاذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

صحة اسيوط تجري 78 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 78 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 78 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 78 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 78 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 78 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 78 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة