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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين يفوز ببرونزية بطولة البحر المتوسط بتركيا

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الفرق ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفني ناشئين 2023 بالمدينة التركية إسطنبول 
ويضم منتخب مصر صاحب الميدالية البرونزية مصطفى أحمد، محمد عطية وزياد بخيت 
وقدم اللاعبون  مستوى مميز خلال منافسة البطولة واستطاعوا من خلاله رفع علم مصر على منصات التتويج من جديد وتحقيق الميدالية البرونزية

وكان لاعب منتخب مصر للجمباز الفني مصطفى أحمد حقق المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الفردي العام ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفني ناشئين 2023

جدير بالذكر  ان بعثة منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين و ناشئات غادرت  إلى مدينة إسطنبول بتركيا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط للناشئين و الناشئات في الفترة من 20  الي 22  اكتوبر الجاري
يمثل منتخب مصر للناشئين:
مصطفى احمد 
محمد عطية 
زياد بخيت

المدرب:
الكابتن/أحمد عبدالرحيم
الكابتن/محمد عبدالرؤوف

يمثل منتخب مصر للناشئات:
جودي عبدالله
شمس علي

المدير الفني 
الكابتن/ زكريا غالب

رئيس البعثة 
الدكتور: علاء حامد

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن المنتخب المصري للجمباز  الفني ناشئين وناشئات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.
وأضاف أمين ان منتخب الجمباز  يسير بخطي ثابتة ويتم تجهيزه للمنافسة علي  منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي أعلى مستوى.

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