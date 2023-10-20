دجانيني يبدع مع الفتح ويستعيد ذكريات الأهلي

نجح النجم دجانيني تفاريس مهاجم فريق نادي الفتح السعودي في التألق اللافت للنظر وتقديم مستوى جيد للغاية رفقة فريقه الجديد، بعدما سجل هدف اليوم في شباك نادي أبها ليواصل تسجيله الأهداف للمواجهة الرابعة على التوالي.

دجانيني يبدع مع الفتح للمباراة الرابعة على التوالي

هدف دجانيني تفاريس مع الفتح في شباك نادي أبها هو الرابع للاعب الرأس الأخضر منذ العودة لـ الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي بعد تجربه سابقة مع النادي الأهلي.

بعد عودة دجانيني من جديد للدوري السعودي سجل او اهدافه مع الفتح في شباك نادي الاخدود في لقاء دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وواصل التهديف في ثاني المباريات أمام نادي الوحدة ببطولة دوري روشن وسجل هدف أيضًا في فوز الفتح بخماسية.

وقبل فترة التوقف الدولي الأخيره سجل دجانيني هدف أخر في فوز الفتح على الاتفاق 2-1، واليوم يتقدم الفتحاوي على أبها وسجل تفاريس هدف فريقه الثاني في الدقيقة 49 ويعلن صاحب الـ 32 عام التألق الكبير في المواجهات الاربعة الاخيره.

كان دجانيني تفاريس من أبرز وأهم اللاعبين في فريق النادي الأهلي خلال الفترة من 2018 وحتى 2020 وسجل 28 هدف بقميص الراقي.