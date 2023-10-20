نقابة العاملين بجامعة الأزهر بأسيوط تصدر بيانا يشجب ويدين الاحتلال الصهيوني

أصدر مجلس إدارة نقابة العاملين بجامعة الأزهر بأسيوط بيانا أعرب فيه عن تضامنه الكامل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة العدو الصهيوني الغاشم، ودعمهم قرارات الرئيس لحماية حدود مصر وأمنها، وللدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وبقاءه في أرضه، مع عدم تهجيره. وكما يشجب ويدين أي تصرف يقوض دماء المسلمين ويؤيد بشدة إمام المسلمين الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في دفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني وتأييده للقضية الفلسطينية. ويعتبر المجلس أن هناك حاجة لمساندة إخوتنا الفلسطينيين في حقهم في الدفاع عن أراضيهم وتحريرها.

واكد الدكتور أسامة عبدالعال نائب رئيس نقابة للعاملين بجامعة الأزهر بأسيوط تقف نقابة العاملين بجامعة الأزهر بأسيوط صفاً واحداً تأييداً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة العدو الصهيوني الغاشم. وتعبر النقابة عن دعمها الكامل لحماية حدود مصر وأمنها، ودعماً لحق الشعب الفلسطيني في البقاء في وطنه ورفض تهجيره.

وأضاف عبدالعال بان النقابة تؤيد وتساند إمام المسلمين الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في دفاعه عن دماء المسلمين ودعمه للقضية الفلسطينية. فالأزهر الشريف يعتبر رمزاً للإسلام ومرجعية علمية للمسلمين في مختلف أنحاء العالم، ويتحمل مسئولية عظيمة في دعم القضايا العادلة والدفاع عن المظلومين.

واشار الدكتور اسامة بان النقابة لا يمكنها نسيان أشقائنا في فلسطين، الذين يعيشون تحت الاحتلال ويواجهون انتهاكات لحقوقهم الأساسية. لذا، ندعمهم في حقهم في الدفاع عن أراضيهم وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي. فهم يستحقون العيش بحرية وكرامة في وطنهم.

دعا مجلس النقابة العاملة بالأزهر بأسيوط المواطنين المصريين للوقوف معاً في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها مصر وفلسطين. ورددوا هتاف "عاشت مصر حرة، عاشت فلسطين قوية، ويحيى الأزهر"، معبرين عن التضامن والوحدة العربية في مواجهة التحديات التي تهدد العالم العربي.