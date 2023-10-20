أهم فعاليات وأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في أسبوع

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، أهم الأنشطة التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وقطاعات الوزارة في الفترة من 13 أكتوبر إلى 19 أكتوبر 2023.

وأصدرت الوزارة تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي جاء كالتالي:



الجمعة 13 أكتوبر:

- الهلال الأحمر المصري يكثف حملاته لتنمية موارده للمساهمة في عمليات الإغاثة في قطاع غزة بأرض فلسطين، وينقل مهماته ومتطوعيه ليملأ مخازنه بالعريش استعداداً لتقديم كل الموارد والجهد لنصرة الشعب الفلسطيني.



- وزيرة التضامن الاجتماعي تتواصل مع محافظ شمال سيناء للتنسيق بشأن مهام الإغاثة وتتحقق من استيفاء جميع مستلزمات الإغاثة بمراكز الإغاثة طرفها، وتدريب العاملين بالمراكز على استقبال ودعم خدمات ضحايا الكوارث.



- برنامج "تكافل وكرامة" يستكمل تدريباته ليصل إلى 644 من العاملين بإدارات الحماية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، بهدف توحيد المفاهيم بشأن القرارات المنظمة للبرنامج، ومعايير الاستحقاق، والاستجابة السريعة للشكاوى.

السبت 14 أكتوبر:

- الهلال الأحمر المصرى يستمر في التنسيق مع نظيره الفلسطينى لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة والعمل على مدار الساعة في تجهبز وتعبئة المساعدات العاجلة لقطاع غزة ووصول طائرات مساعدات انسانية لدعم القطاع.



- التضامن الاجتماعي تعلن عن نتائج تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" داخل 262 قرية في 19 محافظة مستتهدفة بالبرنامج الرئاسي "حياة كريمة".



الأحد 15 أكتوبر:

- في اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء، التضامن الاجتماعي تستعرض جهودها لخدمة ذوي الإعاقة البصرية، وتعلن التنسيق مع مبادرة وزارة الداخلية لاستخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل والسفر للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية مجاناً لمدة أسبوع.



- وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، تنفذ ورشة لإعداد مدربين على منظومة الأسر الكافلة بحضور مديريات القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية والمنيا واسيوط وعدد من الجمعيات الشريكة.



- مديرية التضامن الاجتماعي ببنى سويف، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبحضور د. محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف والمستشار العسكرى ممثلا عن المنطقة المركزية العسكرية تسلم تجهيزات ٥٥ عروسة من الأولى بالرعاية.

الاثنين 16 أكتوبر:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك فى أعمال الدورة 79 للمكتب التنفيذى بمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والذى انعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وكانت مناقشة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، والأزمة الإنسانية بالسودان.



- الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يستعرض التجربة المصرية في تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان في ضوء حقوق الإنسان بمؤتمر دولي بسنغافورة بمشاركة ممثلى 16 دولة.



- وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق حملة «النظافة صحة وسلامة..احمي نفسك وأسرتك» بهدف التوعية بالسلوكيات الاجتماعية السلبية التي تؤدي لانتشار الأمراض داخل الأسرة وفي التجمعات المختلفة.



- ختام المرحلة الثانية لمشروع "ابنتي الغالية" بمحافظتى المنيا وقنا والمنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة كوبتيك اورفانز وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى باستهداف النهوض بالفتيات بالمناطق الأكثر فقرا وتهميشا.

الثلاثاء17 أكتوبر:

- التضامن الاجتماعي تعلن نتائج جهود فريق التدخل السريع خلال الربع الثالث من العام الجاري، وتعلن أنه تم التعامل مع 1297 بلاغا تمثل إجمالي البلاغات خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من العام الجاري بنسبة إنجاز 100%.



- تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن دعم الزوجة ذات الإعاقة، وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بمجموعة من السيدات ذات الإعاقة لمتابعة عمليات رصد الأعداد التقديرية والوصول إلى نتائج ملموسة بشأن الجمع بين المعاشين للزوجات ذات الإعاقة.



- برنامج "فرصة" يستكمل توزيع المشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات، وإعلان عن تسليم 3210 مشروع جديد بمحافظات الصعيد بهدف التمكين الاقتصادي للأسر وتحسين جودة حياتهم.



- اجتماع لجنة قانون الطفل الجديد برئاسة المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة، لمناقشة مقترحات تعديل بعض احكام قانون الطفل لإنفاذ حزمة متكاملة من حقوق الطفل لتحقيق مصلحته الفضلى.

الأربعاء 18 أكتوبر:

- 1500 طالب وطالبة بالجامعات المصرية يتقدمون للانضمام لرابطة متطوعى صندوق مكافحة الإدمان في أول أسبوعين من العام الدراسي 2023/ 2024.



- مبادرة "الطالب المنتج" منذ إطلاقها من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، يصل عدد مستفيديها إلى 34 ألف طالب من خلال تنفيذ 241 نشاط تأهيل لسوق العمل وتدريب وإتاحة منح لا ترد لعمل مشروعات متناهية الصغر.

الخميس 19 أكتوبر:

- مبادرة "هنوصلك" تستكمل جهودها بتعبئة 15,000 متطوع لتتوسع في تسجيل ذوي الإعاقة على مستوى 14 محافظة، وتستهدف الوصول للقرى النائية وتقديم الخدمات من خلال مكاتب التأهيل المتنقلة.



- وزارة التضامن الاجتماعي تعقد لقاء مع منظمة اليونيسف لمناقشة الرؤى المستقبلية لمقترحات الرعاية البديلة للاطفال المعرضين للخطر، وآليات الرصد والتأهيل وإعادة الدمج بمشاركة فعالة لعدد من الهيئات والجمعيات الشريكة.



- مبادرة مستورة ببنك ناصر الاجتماعي تنجح في تنفيذ 25,500 مشروع بإجمالى تمويل 500 مليون جنيه والمبادرة تستهدف دعم مشروعات السيدات لتوفير سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المصرية.