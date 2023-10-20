شاهد.. بدء حصر الأصوات في انتخابات الزمالك بعد انتهاء زمن التصويت

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك انتهاء زمن التصويت في انتخابات الفارس الأبيض وبدأ حصر الأصوات، اليوم الجمعة.

انتهاء زمن التصويت في انتخابات الزمالك

كانت اللجنة قد اعلنت في وقت سابق انتهاء مدة التصويت في صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، ومن المقرر ان تتسلم كل لجنة بطاقات العضوية وتحقيق الشخصية حتى غلق باب التصويت بشكل رسمي.

وبعدا غلق باب التصويت في انتخابات الزمالك اليوم الجمعة سيبدًا بالفعل اجتماع الجمعية العمومية لنادي الزمالك لمناقشة جدول الأعمال بعد انتهاء عمليات التصويت بالانتخابات.

تتكون اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة التي تضم عضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال .

كان باب الإدلاء بالصوت في انتخابات نادي الزمالك قد فتح صباح اليوم الجمعة في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.