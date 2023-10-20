نقيب الممثلين من معبر رفح: الأمن القومي المصري خط أحمر (فيديو)

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن لأي قوة المساس به.



وأكد نقيب الممثلين، خلال حواره على فضائية “الحياة”، مساء اليوم الجمعة من أمام معبر رفح أن القوة الناعمة تقول كلمتها بكل وضوح في الأحداث الحالية في دولة فلسطين الشقيقة، حيث تجمهر عدد كبير من النجوم أمام بوابة رفح من أجل تقديم المساعدة لـ غزة.

تأييد كامل لقرارات الرئيس السيسي الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية

وتابع أشرف زكي: "نقابة الممثلين تعلن بكل وضوح التأييد الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية.

وأردف نقيب الممثلين: "نحن متضامنون مع أهالينا في غزة وفلسطين، وقمنا بإرسال رسائل تضامنية لعدد كبير من النجوم الأجانب باللغات المختلفة كي يتم توصيل صوت الحق".

وعبر الملايين حول العالم، عن دعمهم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالصلاة في المساجد والكنائس، وبالمظاهرات الحاشدة التي طافت الشوارع والميادين في مشهد تناقلته وكالات أنباء عالمية يدعو للفخر.

لم تعد الأزمة الفلسطينية شأن يخص شعبها فقط بل، أصبحت قضية عالمية، والقصاص هو مطلب رئيسي للشعوب، بعدما فُضحت أفعال الاحتلال ضد المدنين بمشاهد مباشرة من أرض المعركة داخل القدس المحتلة.

المساجد والكنائس تدعم الشعب الفلسطيني

من داخل المساجد والكنائس، الجميع صلى من أجل تحرير القدس، ونصرة الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ أيام تحت القصف الإسرائيلي.

المساجد المصرية تدعوا للدفاع عن الأوطان



وتحت عنوان "الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض" كان موضوع خطبة الجمعة اليوم في جميع مساجد الجمهورية بكافة المحافظات، وسط حالة الاحتشاد الشعبي للدفاع عن القضية الفلسطينية، ورفض التهجير لأهالي قطاع غزة.

وعقب انتهاء صلاة الجمعة بعدد من مساجد منها جامع الأزهر، شارك الآلاف من المواطنين في مسيرة تأييد للرئيس السيسي وموقفه التاريخي الداعم للشعب الفلسطيني.



الكنائس ترفع صلواتها من أجل الشعب الفلسطيني



وأدانت الكنائس في قصف إسرائيل، لمستشفى الأهلى المعمدانى بقطاع غزة، معلنين أن الواقعة تشكل تجاوزًا صريحًا للقانون الدولى الإنسانى والعنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وتضامن كلا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مع أهالى غزة، بتجهيز مساعدات، منها أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة، كما ناشدت أبناءها المشاركة والمساندة الإنسانية فى هذا العمل.

ورفعت الكنائس صلواتها، من أجل شعب فلسطين بعد استهداف مستشفى المعمدانى فى غزة، ومن أجل أن يمنح الله التعزية والرجاء لكل المنكوبين.



مظاهرات في جميع محافظات مصر



احتشد ملايين المواطنين في الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة ومحافظات ومدن الجمهورية، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في موقفه الداعم للشعب الفلسطيني، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.