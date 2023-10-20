عاجل
عاجل.. أبو عبيدة يرد على بايدن بإطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين
الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دوري السوبر الأفريقي

ساديو كانوتيه يحرز هدف التقدم لـ سيمبا التنزاني في شباك الأهلي

سيمبا التنزاني
سيمبا التنزاني

استطاع فريق سيمبا التنزاني تسجيل هدف التقدم على نظيره الأهلي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب الأخير في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

نتجح اللاعب ساديو كانوتيه فى احراز الهدف الثاني لفريق سيمبا التنزاني فى الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وكان هدف التعادل لسيمبا التنزاني اللاعب دينيس ديو فى الدقيقة 53 من عمر المباراة لتصبح النتيجة هدف لكل فريق حتى الان.

تشكيل سيمبا أمام الأهلي

الجريدة الورقية