ساديو كانوتيه يحرز هدف التقدم لـ سيمبا التنزاني في شباك الأهلي

دوري السوبر الأفريقي

استطاع فريق سيمبا التنزاني تسجيل هدف التقدم على نظيره الأهلي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب الأخير في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

نتجح اللاعب ساديو كانوتيه فى احراز الهدف الثاني لفريق سيمبا التنزاني فى الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وكان هدف التعادل لسيمبا التنزاني اللاعب دينيس ديو فى الدقيقة 53 من عمر المباراة لتصبح النتيجة هدف لكل فريق حتى الان.

تشكيل سيمبا أمام الأهلي