الأهلي يتقدم بهدف نظيف على سيمبا في شوط الفرص الضائعة

نجح الفريق الاول لكر القدم بالنادي الأهلي في فرض التقدم والسيطرة على نظيره سيمبا التنزاني، بهدف دون مقابل، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد بنيامين مكابا، في إطار مواجهات الذهاب من لقاءات دور ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تقدم وهدف وحيد لـ الأهلي في سيمبا بشوط مهرجان الفرص

افتتح التسجيل اللاعب رضا سليم بالهدف الاول للمارد الأحمر في شباك نظيره سيمبا التنزاني وهو الهدف الوحيد للفريق عند الدقيقة 45 من الشوط الاول، الذي شهد سيطرة كاملة من الأحمر وإهدار اكثر من فرصة هدف محققة من جانب اللاعب في الدقائق 17 والدقيقة 19 والدقيقة 24، كما انقذ محمد الشناوي مرمى الاهلي في الدقيقة 27.

بجانب عدم احتساب ضربة جزاء للقلعة الحمراء والتي تم إلغاءها بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" في الدقيقة 36.

يمتلك النادي الاهلي على مقاعد البدلاء أمام سيبما التنزاني كل من مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد كريستو وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر يمكنه الستعانه بخدماتهم في الشوط الثاني لتحقيق الانتصار.

على الجانب الاخر يمتلك سيمبا التنزاني على مقاعد البدلاء أمام النادي الأهلي كل من لاكريد وإسرائيل ودوشو وكازي وكانوتيه وهاميس وبوتشو واونانا وشيلوندا وباليكي وفيري، يمكنه الاستعانه بهم ليعود في نتيجة اللقاء.