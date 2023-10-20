حنوش الحسيني: الأدب والشعر ذاكرة الأمة وحافظة التراث

أكدت الشاعرة حنوش الحسيني إن الأدب والشعر يعتبر من أهم وسائل الحفاظ على التراث والتاريخ، حيث يعكسان القيم والتقاليد والأفكار والأحداث التي مرت بها الأمة.

وفي حديثها عن أهمية الأدب والشعر في الحفاظ على التراث والتاريخ، قالت الشاعرة حنوش الحسيني إن الأدب والشعر هما ذاكرة الأمة وحافظة التراث، فهما يحفظان لنا العادات والتقاليد والأفكار والأحداث التي مرت بها الأمة.

أضافت أنه من خلال الأدب والشعر، نتعرف على تاريخنا وثقافتنا وحضارتنا.

كما أن الأدب والشعر يساهمان في تعزيز الهوية الوطنية وبناء المجتمع.

وشددت الشاعرة حنوش الحسيني، على أن الأدب والشعر من أهم وسائل الحفاظ على التراث والتاريخ، وأنهما يلعبان دوراً حيوياً في بناء المجتمع وتعزيز الهوية الوطنية.