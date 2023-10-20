شاهد| عمر هريدي: طالبنا بإيقاف التصويت في انتخابات الزمالك لهذه الأسباب

تحدث عمر هريدي المرشح على مقعد الرئيس في انتخابات نادي الزمالك الجارية الآن بمقر القلعة البيضاء باستفاضة لبوابة الوفد حول رأيه في بعض الأمور التي تخص العملية الانتخابية.

وقال هريدي: " نادي الزمالك دائمًا يضرب به المثل في الحضور للجمعيات العمومية والمشاركة في العمليات الانتخابية مع الاحترام لأي أندية أخرى ونسب الحضور دائمًا تكون عالية تتجاوز الـ40% وهذه النسبة لم أراها في أي هيئة رياضية ".

وأضاف: "جمعور الزمالك دائمًا ما يحب المشاركة في العمليات الانتخابية ويحب الأجواء الديمقراطية "

سبب وقف التصويت :

وقال هريدي أنه بعد الفراغ من صلاة الجمعة جاء أحد الشباب المؤيدين لأحد الحرشحين وأطلقوا الهتافات، توجهنا إلى المسئول عن عملية التوصيت وتقدمنا بطلبين، الأول إخراج المجموعة التي دخلت إلى الخيم الانتخابية وهو طلب قانوني، والثاني وقف التصويت مؤقتًا حتى تم السيطرة على الموقف وعودة الأجواء للهدوم ووضعها الطبيعي.

أمور التشجيع والحماس ليس فيها أي مشكلة، لكن يجب ألا يتخطى الأمر الحدود ويصل إلى حالة من الهرج والمرج.

وأضاف: بعد انتهاء الانتخابات ستكون هناك دعوة لجميع المرشحين من أجل طرح جميع الأراء والأفكار للاستفادة منها وللتأكيد للجميع على أننا أسرة واحدة داخل نادي الزمالك وأن باب النادي مفتوح للجميع، ليس لدي أي عداوة أو خصومة مع أحد.

وتضم قائمة المرشحين لمقعد الرئيس كل من:

حسين أحمد لبيب عمر

عمر جلال حسن محمد هريدي

فاروق فؤاد جعفر محمد

ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي

مرفت سيد أحمد إسماعيل