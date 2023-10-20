وقفة تضامية لأهالي حوش عيسى لدعم الشعب الفلسطيني

شارك الآلاف من أبناء مدينة حوش عيسي والقري التابعة لها، في الوقفة التضامنية مع الأشقاء الفلسطنيين، والمنددة بالحرب الإسرائيلي والمجازر اليومية التي تستغل ضعف الأبرياء، والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والسيدات.

ردد المواطنون الكثير من الهتافات المناهضة للعدوان الإسرائيلي الغاشم، وإراقة الدماء التي أصبحت كالأنهار، ومنها: “تسقط تسقط إسرائيل، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين”.

استغرب المواطنون التأييد الكبير من الدول الغربية وخصوصًا أمريكا وبريطانيا وفرنسا، للمجازر الإسرائيلية بحجة الدفاع عن نفسها، وتتهم الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن وطنه بأنهم إرهابيون.

طالب المواطنين المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته، وضرورة وقف العدوان الغاشم بشكل فوري، حرصًا علي أرواح الأبرياء.

كما طالب المواطنون بسرعة إدخال المساعدات بشكل عاجل.