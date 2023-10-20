تقوي المناعة طريقة تحضير مربى التين

يحتوى التين البرشومي على فوائد عديدة تفيد بصحة الجسم بالأضافة الي مذاقه الشهي مما يدفع الكثيرين على تناوله بأشكال مختلفة.

ومن أبرز فوائد التين البرشومي احتوائه على فيتامين سي، الذي يجعله أكثر قدرة على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

- يعزز التين البرشومي قبل النوم صحة الجهاز الهضمي، لغناه بالألياف الغذائية، التي تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج.

كما انه يساعد على تقوية الجهاز المناعي، لأنه يمد الجسم بجرعة جيدة من فيتامين سي.

وتفضل الأمهات تحضير سندوتشات مفيدة لأفراد أسرتها بمكونات طبيعية 100%، لتقوي مناعتهم وتحسن مزاجهم مما يدفعها الي شراء كميات كبيرة من الفاكهة لتحويلها الي مربي مفيدة لهم.

في السطور التالية نقدم لكٍ طريقة تحضير مربى التين بخطوات سهلة.

المقادير

- تين : 2 كيلو (مغسول بالماء جيداً ومجفف)

- عصير الليمون : 1 حبة (حامض)

- سكر : كيلو

- الماء : 3 اكواب

طريقة التحضير

ضعي السكر والماء في قدر على نار متوسطة، واتركي المزيج حتى يغلي ويثخن قوامه.

أضيفي التين إلى القدر، ثم خففي النار مع التقليب باستمرار.

إذا تكونت بعض الرغوة على الوجه أزيليها.

عند نضوج التين، أضيفي عصير الليمون، واتركيه لمدة 8 دقائق على النار.

ارفعي القدر عن النار، واتركيه جانباً حتى يبرد المربى.

وزعي مربى التين في برطمانات زجاجية جافّة وأغلقيها بإحكام.