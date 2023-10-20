محمد ثروت يدعم أطفال غزة ماليًا وطبيًا

أعلن الفنان الكبير محمد ثروت، عن تضامنه مع القضية الفلسطينية ودعمه لأطفال غزة بالأموال والمؤن الطبية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

محمد ثروت يتبرع بأجر حفلاته لصالح أطفال غزة

كشف محمد ثروت عن تفاصيل تبرعه، قائلًا: "إحساس العجز وعدم القدرة على التغيير أو المساعدة مميت، لكن كل واحد ربنا إداله عطاء مختلف عن التاني في صورة موهبة أو شغل ويقدر يقدمه ساعة الأزمة لإخواته، قررت التبرع بكل أرباح حفلاتي لأطفال غزة، وأيضًا إرسال القوافل الطبية لمؤسسة ثروت للرعاية الاجتماعية، للكشف على أطفالنا في غزة وعلاجهم.

وأضاف: "قريبًا سأقيم أكبر حفل وطني خيري في بلدنا الحبيب مصر، وكل أرباحها تخصص لصالح أخواتنا وأولادنا في غزة، وأناشد كل زملائي الفنانين المصريين والعرب المشاركة في هذا الحفل، وكل الدعم والحب لشعب فلسطين الحبيب.

محمد حماقي ومحمد ثروت يتبرعان بأرباحهما لصالح الشعب الفلسطيني

كان قد سبق محمد ثروت الفنان محمد حماقي الذي أعلن أيضًا عن تبرعه بكامل أرباح حفلاته القادمة لصالح الهلال الأحمر لدعم الشعب الفلسطيني في حربه الضارية مع قوات الاحتلال، وأعلن ذلك قائلًا: "طول عمر الفن ليه قوة بتظهر في المواقف الصعبة، دايمًا كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت في عز الحرب بتعمل حفلات عشان أرباحها تروح لدعم الجيس المصري “المجهود الحربي”.

وتابع" وبما إن السلاح اللي في إيدي هو فني، فقررت اني هستخدمه من النهاردة ولحد انتهاء أزمة أهلنا في فلسطين كل أرباح حفلاتي هتروح في صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم أخواتنا ضد العدوان اللي بيتعرضوله"