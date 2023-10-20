بورسعيد تخرج للميدان وترفض الإنتهاكات الإسرائيلية لقطاع غزة

تواصلت المسيرات والتظاهرات فى شوارع وميادين بورسعيد وتجمع المواطنين من كل الفئات والأعمار بساحة 3 يوليو لتعلن رفضها للإنتهاكات الإسرائيلية لقطاع غزة وقتل الأطفال والنساء والشباب الفلسطينى ومنددين بما يحدث فى فلسطين المحتلة ، وكانت الساحة قد إكتظت بالآلاف من أبناء المدينة الباسلة الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لما يحدث فى فلسطين العربية ومرددين الهتافات المعادية للمحتل الصهيونى رافعين أعلام مصر وفلسطين ومطالبين بتحرك المجتمع الدولى الذى لا يحرك ساكنا ويقف موقف المتفرج دون أن يصدر قرار يدين هذه الإعتداءات ويوقف إطلاق النيران على القطاع وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينة وتدمير البنية التحية ومحاولة تهجير الفلسطينين من أرضهم المسلوبة منهم منذ عام 1948م.

ورفض البورسعيدية التعنت الإسرائيلى الذين يمنع فتح المعابر إدخال المساعدات الإنسانية والدواء والأطعمة للقطاع ومنددين بالموقف النتخاذل من الإتحاد الأوربى ومجلس الأمن والأمم المتحدة مناشدين منظمات وهيئات المجتمع الإسلامى والدول العربية بإتخاذ موقف أشد ضد هذا التعنت الغير مبرر .