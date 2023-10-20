البورسعيدية يهتفون : "خيبر خيبر يايهود .. جيش محمد سوف يعود"

إحتشدت أعداد غفيرة من كل أهالى بورسعيد بكافة إنتمائاتها السياسية والشعبية والسياسية فى ملحمة تأييد ومساندة للشعب الفلسطينى ، وقد تجمع البورسعيدية بساحة 3 يوليو بعدما طافوا بشوارع وميادين المدينة مرددين الهتافات العدائية للمحتل الإسرائلى "خيبر خيبر يا يهود .. جيش محمد سوف يعود " حاملين الأعلام المصرية والفلسطينية مطالبين كافة الدول الأوربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية والإسلامية بالضغط على المحتل الصهيونى بوقف الإعتداءات على الشعب الفلسطينى وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات والعلاج لهم ووقف إطلاق النيران وهدم المنازل وقتل الأطفال والنساء بوحشية ، وخرج الآلآف عقب صلاة الجمعة فى مظاهرة التأييد والشجب والإستنكار لما يحدث فى قطاع غزة ورافعين اللافتات المؤيدة للشعب الفلسطينى والرافضة للقصف الإسرائيلي ورافضين التهجير لهم من أرضهم مع مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنع أية محاولات للدخول للأراضى المصرى وتفويضه بإتخاذ كل التدابير التى تحافظ على أمن وسلامة الأمن القومى المصرى ، وأن فلسطين عربية وسيناء مصرية ، كما خرج عمال مصانع الإستثمار والمنطقة الصناعية للإنضمام للمسيرة المجمعة فى الميدان فى مظاهرة حب لفلسطين المحتلة .